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https://sputnikarabic.ae/20231113/تزايد-الطلب-على-المقاتلة-الروسية-من-الجيل-الخامس-تشيك-ميت--1083096930.html
تزايد الطلب على المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "تشيك ميت"
تزايد الطلب على المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "تشيك ميت"
صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بأن العملاء الأجانب أبدوا اهتمامهم بالمقاتلة الروسية الخفيفة من الجيل الخامس "تشيك ميت". 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T06:52+0000
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روسيا
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وقال مانتوروف للصحفيين: "هناك أطراف معنية أستطيع أن أقول إننا قمنا خلال هذين العامين بجمع الطلبات، بما في ذلك إجراء بعض التعديلات على المشروع بحيث يتم تكييفه إلى أقصى حد مع طلبات العملاء المهتمين بطائرة ذات محرك واحد".وأضاف مانتوروف بالقول: "كل أنظمة التخطيط والتحكم وأسلحة الطيران تم إنجازها بالنسبة للمقاتلة الروسية الخفيفة من الجيل الخامس "تشيك ميت". ولم يكشف مانتوروف عن الدول التي أعلنت اهتمامها بالحصول على المقاتلة الروسية الخفيفة من الجيل الخامس.يذكر أن الحمولة القتالية القصوى للمقاتلة الخفيفة "تشيك ميت" تبلغ 7400 كغ، وأقصى سرعة تبلغ 1.8-2 ماخ. وهي أول مقاتلة روسية من الجيل الخامس خفيفة الوزن ومتعددة المهام بمحرك واحد، وتم تنفيذ هذا العمل من قبل شركة "سوخوي".
https://sputnikarabic.ae/20211102/مصدر-روسيا-تعرض-لأول-مرة-المقاتلة-من-الجيل-الخامس-كش-ملك-خلال-معرض-دبي-للطيران-2021--1050600243.html
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روسيا

تزايد الطلب على المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "تشيك ميت"

06:52 GMT 13.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev  / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة سوخوي "تشيك ميت" (كش ملك) في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021
مقاتلة سوخوي تشيك ميت (كش ملك) في معرض الطيران والفضاء الدولي ماكس 2021 في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بأن العملاء الأجانب أبدوا اهتمامهم بالمقاتلة الروسية الخفيفة من الجيل الخامس "تشيك ميت".
وقال مانتوروف للصحفيين: "هناك أطراف معنية أستطيع أن أقول إننا قمنا خلال هذين العامين بجمع الطلبات، بما في ذلك إجراء بعض التعديلات على المشروع بحيث يتم تكييفه إلى أقصى حد مع طلبات العملاء المهتمين بطائرة ذات محرك واحد".
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وأضاف مانتوروف بالقول: "كل أنظمة التخطيط والتحكم وأسلحة الطيران تم إنجازها بالنسبة للمقاتلة الروسية الخفيفة من الجيل الخامس "تشيك ميت".
ولم يكشف مانتوروف عن الدول التي أعلنت اهتمامها بالحصول على المقاتلة الروسية الخفيفة من الجيل الخامس.
يذكر أن الحمولة القتالية القصوى للمقاتلة الخفيفة "تشيك ميت" تبلغ 7400 كغ، وأقصى سرعة تبلغ 1.8-2 ماخ. وهي أول مقاتلة روسية من الجيل الخامس خفيفة الوزن ومتعددة المهام بمحرك واحد، وتم تنفيذ هذا العمل من قبل شركة "سوخوي".
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