https://sputnikarabic.ae/20231113/تزايد-الطلب-على-المقاتلة-الروسية-من-الجيل-الخامس-تشيك-ميت--1083096930.html
تزايد الطلب على المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "تشيك ميت"
تزايد الطلب على المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "تشيك ميت"
صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بأن العملاء الأجانب أبدوا اهتمامهم بالمقاتلة الروسية الخفيفة من الجيل الخامس "تشيك ميت". 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T06:52+0000
2023-11-13T06:52+0000
2023-11-13T06:52+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/17/1049635214_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_9ee5f31e2c97957fd8ae1a066f189cb6.jpg
وقال مانتوروف للصحفيين: "هناك أطراف معنية أستطيع أن أقول إننا قمنا خلال هذين العامين بجمع الطلبات، بما في ذلك إجراء بعض التعديلات على المشروع بحيث يتم تكييفه إلى أقصى حد مع طلبات العملاء المهتمين بطائرة ذات محرك واحد".وأضاف مانتوروف بالقول: "كل أنظمة التخطيط والتحكم وأسلحة الطيران تم إنجازها بالنسبة للمقاتلة الروسية الخفيفة من الجيل الخامس "تشيك ميت". ولم يكشف مانتوروف عن الدول التي أعلنت اهتمامها بالحصول على المقاتلة الروسية الخفيفة من الجيل الخامس.يذكر أن الحمولة القتالية القصوى للمقاتلة الخفيفة "تشيك ميت" تبلغ 7400 كغ، وأقصى سرعة تبلغ 1.8-2 ماخ. وهي أول مقاتلة روسية من الجيل الخامس خفيفة الوزن ومتعددة المهام بمحرك واحد، وتم تنفيذ هذا العمل من قبل شركة "سوخوي".
https://sputnikarabic.ae/20211102/مصدر-روسيا-تعرض-لأول-مرة-المقاتلة-من-الجيل-الخامس-كش-ملك-خلال-معرض-دبي-للطيران-2021--1050600243.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/17/1049635214_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_23bf1f8e3102007da3fc5632a4634801.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
تزايد الطلب على المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "تشيك ميت"
تابعنا عبر
صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بأن العملاء الأجانب أبدوا اهتمامهم بالمقاتلة الروسية الخفيفة من الجيل الخامس "تشيك ميت".
وقال مانتوروف للصحفيين: "هناك أطراف معنية أستطيع أن أقول إننا قمنا خلال هذين العامين بجمع الطلبات، بما في ذلك إجراء بعض التعديلات على المشروع بحيث يتم تكييفه إلى أقصى حد مع طلبات العملاء المهتمين بطائرة ذات محرك واحد".
وأضاف مانتوروف بالقول: "كل أنظمة التخطيط والتحكم وأسلحة الطيران تم إنجازها بالنسبة للمقاتلة الروسية الخفيفة من الجيل الخامس "تشيك ميت".
ولم يكشف مانتوروف عن الدول التي أعلنت اهتمامها بالحصول على المقاتلة الروسية الخفيفة من الجيل الخامس.
يذكر أن الحمولة القتالية القصوى للمقاتلة الخفيفة "تشيك ميت" تبلغ 7400 كغ، وأقصى سرعة تبلغ 1.8-2 ماخ. وهي أول مقاتلة روسية من الجيل الخامس خفيفة الوزن ومتعددة المهام بمحرك واحد، وتم تنفيذ هذا العمل من قبل شركة "سوخوي".