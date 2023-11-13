https://sputnikarabic.ae/20231113/تعيين-ديفيد-كاميرون-وزيرا-لخارجية-بريطانيا-1083107866.html
تعيين ديفيد كاميرون وزيرا لخارجية بريطانيا
تعيين ديفيد كاميرون وزيرا لخارجية بريطانيا
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الإثنين، عن تعيين، ديفيد كاميرون، وزيرا جديدا للخارجية في المملكة المتحدة. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T11:29+0000
2023-11-13T11:29+0000
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وكتب المكتب على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "تم تعيين السيد ديفيد كاميرون وزيرا للدولة لشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية".وكان ديفيد كاميرون شغل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة من عام 2010 إلى عام 2016.يأتي هذا بعد أن أقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وزيرة داخليته، سويلا برافرمان، من منصبها، بعد أن اتهمها منتقدون بتصعيد التوترات خلال أسابيع من المظاهرات المثيرة للجدل المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة لإسرائيل في بريطانيا.واستبدل سوناك برافرمان بجيمس كليفرلي، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية، قبل الإعلان عن ديفيد كاميرون كبديل مفاجئ للأخير.
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بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تعيين ديفيد كاميرون وزيرا لخارجية بريطانيا
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الإثنين، عن تعيين، ديفيد كاميرون، وزيرا جديدا للخارجية في المملكة المتحدة.
وكتب المكتب على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "تم تعيين السيد ديفيد كاميرون وزيرا للدولة لشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية".
وكان ديفيد كاميرون شغل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة من عام 2010 إلى عام 2016.
يأتي هذا بعد أن أقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وزيرة داخليته، سويلا برافرمان، من منصبها، بعد أن اتهمها منتقدون بتصعيد التوترات خلال أسابيع من المظاهرات المثيرة للجدل المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة لإسرائيل في بريطانيا.
واستبدل سوناك برافرمان بجيمس كليفرلي، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية، قبل الإعلان عن ديفيد كاميرون كبديل مفاجئ للأخير.