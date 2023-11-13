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https://sputnikarabic.ae/20231113/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تواصل-القصف-ولا-جديد-في-ملف-الأسرى-صور-وفيديو-1083126532.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف ولا جديد في ملف الأسرى.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف ولا جديد في ملف الأسرى.. صور وفيديو
يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته العنيفة وقصف البري والبحري المتواصل على قطاع غزة، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم الاثنين، أن هناك نفقا... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T23:00+0000
2023-11-13T23:00+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
طوفان الأقصى
حركة حماس
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, حركة حماس, новый онлайн для белой редактуры
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, حركة حماس, новый онлайн для белой редактуры
موقع بالقرب من سديروت على طول الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة في 4 نوفمبر 2023، قنابل مضيئة أسقطتها القوات الإسرائيلية فوق قطاع غزة وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف ولا جديد في ملف الأسرى.. صور وفيديو

23:00 GMT 13.11.2023
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يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته العنيفة وقصف البري والبحري المتواصل على قطاع غزة، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم الاثنين، أن هناك نفقا لحركة "حماس" بالقرب من مستشفى الرنتيسي في غزة، متهما "حماس" بتخصيص مكان في المستشفى لتخزين الأسلحة والقنابل والذخيرة.
على الجانب الآخر أشار متحدث كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، إلى أن قطر كانت تقود جهودا للوساطة للإفراج عن محتجزين من النساء والأطفال مقابل إطلاق سراح 200 طفل فلسطيني، و75 امرأة فلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل لا تزال تماطل.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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