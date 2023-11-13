https://sputnikarabic.ae/20231113/تقارير-الولايات-المتحدة-قلقة-من-محاولة-إسرائيل-استفزاز-حزب-الله-وافتعال-حرب-في-لبنان-1083095244.html
تقارير: الولايات المتحدة قلقة من محاولة إسرائيل استفزاز "حزب الله" وافتعال حرب في لبنان
تقارير: الولايات المتحدة قلقة من محاولة إسرائيل استفزاز "حزب الله" وافتعال حرب في لبنان
تشعر إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالقلق من أن إسرائيل تحاول استفزاز "حزب الله" اللبناني، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرب أوسع في لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T04:59+0000
2023-11-13T04:59+0000
2023-11-13T05:09+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
إسرائيل
أخبار حزب الله
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082262139_0:0:1974:1111_1920x0_80_0_0_3027c5b6277943afcdb2a3531e2123e5.jpg
وأضاف التقرير أن إدارة بايدن تخشى أن يؤدي تصعيد الاشتباك المسلح بين إسرائيل وحزب الله إلى جر الولايات المتحدة، ودول أخرى إلى مزيد من الصراع وإشعال حرب إقليمية أخرى.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/وزير-الدفاع-الأمريكي-نفذنا-ضربات-على-الحرس-الثوري-الإيراني-بسوريا-1083094144.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082262139_97:0:1913:1362_1920x0_80_0_0_3b4a40f74b1eed83ac02ab552d2d2df0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
تقارير: الولايات المتحدة قلقة من محاولة إسرائيل استفزاز "حزب الله" وافتعال حرب في لبنان
04:59 GMT 13.11.2023 (تم التحديث: 05:09 GMT 13.11.2023) تابعنا عبر
تشعر إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالقلق من أن إسرائيل تحاول استفزاز "حزب الله" اللبناني، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرب أوسع في لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية يوم الأحد نقلا عن مصادر.
وأضاف التقرير أن إدارة بايدن تخشى أن يؤدي تصعيد الاشتباك المسلح بين إسرائيل وحزب الله إلى جر الولايات المتحدة
، ودول أخرى إلى مزيد من الصراع وإشعال حرب إقليمية أخرى.
وذكر التقرير أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعرب على وجه الخصوص عن قلقه بشأن دور إسرائيل في تصعيد التوترات مع لبنان، في محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت الأسبوع الماضي.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.