https://sputnikarabic.ae/20231113/حزب-الله-يعلن-استهداف-قوة-مشاة-إسرائيلية-بموقع-الضهيرة-جنوبي-لبنان-بالصواريخ-1083107260.html
"حزب الله" يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية في موقع الضهيرة جنوبي لبنان بالصواريخ
"حزب الله" يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية في موقع الضهيرة جنوبي لبنان بالصواريخ
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف قوة مشاة إسرائيلية في موقع الضهيرة في جنوب لبنان بالصواريخ. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T11:12+0000
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وجاء في بيان صادر عن "حزب الله": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:35 من صباح يوم الاثنين 13-11-2023 قوة مشاة صهيونيّة في موقع الضهيرة بالصواريخ وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن عسكريين قتلا وأٌصيب عسكري واحد بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة أمس.وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فقد ارتفعت حصيلة قتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بدء التصعيد مع حركة "حماس" إلى 363.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231113/الأونروا-تعلن-تعرض-مبناها-في-مدينة-رفح-لقصف-إسرائيلي-1083105393.html
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أخبار فلسطين اليوم, لبنان, اسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, لبنان, اسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
"حزب الله" يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية في موقع الضهيرة جنوبي لبنان بالصواريخ
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف قوة مشاة إسرائيلية في موقع الضهيرة في جنوب لبنان بالصواريخ.
وجاء في بيان صادر عن "حزب الله": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:35 من صباح يوم الاثنين 13-11-2023 قوة مشاة صهيونيّة في موقع الضهيرة بالصواريخ وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل عسكريين وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة يوم أمس.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن عسكريين قتلا وأٌصيب عسكري واحد بجروح خطيرة
خلال معارك في شمال قطاع غزة أمس.
وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فقد ارتفعت حصيلة قتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بدء التصعيد مع حركة "حماس" إلى 363.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.