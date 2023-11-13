https://sputnikarabic.ae/20231113/خبير-الولايات-المتحدة-ترى-أمنها-القومي-كل-الكرة-الأرضية--1083114347.html
خبير: الولايات المتحدة ترى أمنها القومي كل الكرة الأرضية
خبير: الولايات المتحدة ترى أمنها القومي كل الكرة الأرضية
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T13:39+0000
2023-11-13T13:39+0000
2023-11-13T13:39+0000
راديو
شؤون عسكرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0d/1083114165_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_ec8539cc9fe33919ccc34c26a276fc15.png
خبير: الولايات المتحدة ترى أمنها القومي كل الكرة الأرضية
خبير: الولايات المتحدة ترى أمنها القومي كل الكرة الأرضية
دخلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعها الثامن، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، وقد ركز قصفه على المستشفيات، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.عن آخر تطورات الحرب على غزة وأبعادها الإقليمية والدولية تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج:سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وبالتحديد سياستها بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستجعلها عاجلا أم آجلا تخسر موقعها على الساحة العالمية والشرق الأوسط. عن هذا تحدث لـ " شؤون عسكرية" أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله:قدم رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية بشكل مؤقت، بمعزل عن تقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا. جاء ذلك كمفاجاة صادمة لإسرائيل وأوكرانيا في ثنايا خطة منع الإغلاق الحكومي الأمريكي قبل حوالي أسبوع من حدوثه المحتمل. عن هذا الموضوع وعن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا قال الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور محمد الديهي:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0d/1083114165_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_8817064685975176dfba85b6cdaf274b.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: الولايات المتحدة ترى أمنها القومي كل الكرة الأرضية
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
دخلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعها الثامن، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، وقد ركز قصفه على المستشفيات، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.عن آخر تطورات الحرب على غزة وأبعادها الإقليمية والدولية تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج:
"في ظل ما نشهده من تحوّل في الرأي العام العالمي وهذا الكم الكبير من المظاهرات المؤيدة لفلسطين في جميع دول العالم سيشكل ضغطا على إسرائيل والإدارة الأمريكية للذهاب إلى حل ما قد نشهده في الأيام المقبلة".
سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وبالتحديد سياستها بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستجعلها عاجلا أم آجلا تخسر موقعها على الساحة العالمية والشرق الأوسط. عن هذا تحدث لـ " شؤون عسكرية" أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله:
"الولايات المتحدة منذ حرب العراق بدأ العد التنازلي لما تتحدث عنه من القيم الكاذبة إلى أن أتت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لتسقط جزءا آخرا من هذه الأحجار، ثم لتأتي الحرب على غزة لتفضحها بشكل كامل وتفجِّر الغضب العالمي إذ لا يمكن للولايات المتحدة بعد الآن الحديث عن قيم وحرية وديموقراطية وحقوق الإنسان خاصة في وسائل إعلامها أو في تصريحات مسؤوليها حيث أصبح كلامها ممجوجا لا أحد يصدقه. الولايات المتحدة ترى أمنها القومي كل الكرة الأرضية وهذه إشكالية جوهرية وأساسية".
قدم رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية بشكل مؤقت، بمعزل عن تقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا. جاء ذلك كمفاجاة صادمة لإسرائيل وأوكرانيا في ثنايا خطة منع الإغلاق الحكومي الأمريكي قبل حوالي أسبوع من حدوثه المحتمل. عن هذا الموضوع وعن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا قال الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور محمد الديهي:
"الولايات المتحدة لا تتلمس ضعفها ولا تغير من استراتيجية دعمها لكييف، ولكن انشغالها ومحاولتها تقديم دعم مفتوح لدولة الاحتلال الإسرائيلي في إطارالحرب التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد غزة. أيضا الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة خلال الحرب الروسية الأوكرانية هي خسائر كبيرة للغاية وبدون أي جدوى والذي تضرر منها اقتصاديا وعسكريا أكثر هى نفسها الولايات المتحدة التي أصبحت تدرك أن روسيا لديها كل الإمكانات في أن تحقق أي مكاسب تريدها".
التفاصيل في الملف الصوتي...