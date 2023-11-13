https://sputnikarabic.ae/20231113/دبلوماسي-روسي-يقطع-بحتمية-تحقيق-موسكو-لأهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-1083115335.html
دبلوماسي روسي يقطع بحتمية تحقيق موسكو لأهداف العملية العسكرية الخاصة
دبلوماسي روسي يقطع بحتمية تحقيق موسكو لأهداف العملية العسكرية الخاصة
أفاد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الإثنين، بأن روسيا لديها نقاط التأثير والإمكانيات لتحقيق أهداف العملية... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T14:00+0000
2023-11-13T14:00+0000
2023-11-13T14:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": "لدينا ما يكفي من نقاط التأثير والإمكانيات لإنجاز هذه المهمة والانتصار وتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".وفي وقت سابق أشار بوليانسكي إلى أن روسيا لا ترى أي سبب لإعداد قرار جديد للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، موضحا أن الاقتراح الروسي تم رفضه سابقا ولا توجد أفكار جديدة.وأشار إلى أنه، إذا كان الجانب الأوكراني يريد التفاوض، فعليه البدء بإلغاء هذا المرسوم، وإعلان استعداده للمفاوضات.وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير 2022.وأشار الرئيس الروسي إلى أن "العملية كانت إجراء قسريًا، ولم تترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، فقد نشأت مخاطر أمنية كان من المستحيل التعامل معها بوسائل أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20231113/جنرال-أوكراني-متقاعد-يكشف-عن-سلاح-روسي-يفتك-بقوات-كييف-1083110584.html
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روسيا, العالم
دبلوماسي روسي يقطع بحتمية تحقيق موسكو لأهداف العملية العسكرية الخاصة
أفاد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الإثنين، بأن روسيا لديها نقاط التأثير والإمكانيات لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": "لدينا ما يكفي من نقاط التأثير والإمكانيات لإنجاز هذه المهمة والانتصار وتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".
ووفقا له، فإن السياسيين الغربيين يدركون فشل الهجوم المضاد الأوكراني، ولا ترى موسكو أي سبب لإعداد قرار جديد بشأن أوكرانيا.
وفي وقت سابق أشار بوليانسكي إلى أن روسيا لا ترى أي سبب لإعداد قرار جديد للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، موضحا أن الاقتراح الروسي تم رفضه سابقا ولا توجد أفكار جديدة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلال زيارته إلى الصين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن روسيا لم ترفض أبداً موضوع إنهاء الصراع في أوكرانيا سلمياً، لكن "الجانب الآخر غير مستعد للتفاوض بأي شكل من الأشكال"؛ لافتاً إلى أن زيلينسكي أصدر مرسوماً يحظر إجراء مفاوضات سلام مع روسيا.
وأشار إلى أنه، إذا كان الجانب الأوكراني يريد التفاوض، فعليه البدء بإلغاء هذا المرسوم، وإعلان استعداده للمفاوضات.
وأوضح بوتين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي "محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2014"، مؤكداً أن روسيا خلال تلك الفترة بذلت كل ما في وسعها لتسوية الصراع سلمياً.
وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير 2022.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "العملية كانت إجراء قسريًا، ولم تترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، فقد نشأت مخاطر أمنية كان من المستحيل التعامل معها بوسائل أخرى".