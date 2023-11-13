https://sputnikarabic.ae/20231113/رئيس-شبكة-الميادين-قرار-إسرائيل-بحظر-القناة-في-فلسطين-جزء-من-سياستها-في-كتم-الأفواه-1083123088.html
رئيس شبكة "الميادين": قرار إسرائيل بحظر القناة في فلسطين جزء من سياستها في كتم الأفواه
رئيس شبكة "الميادين": قرار إسرائيل بحظر القناة في فلسطين جزء من سياستها في كتم الأفواه
صرّح رئيس مجلس إدارة شبكة "الميادين" الإعلامية، غسان بن جدو، أن قرار الكابينت الإسرائيلي، بحظر قناة "الميادين" في فلسطين، يعد جزءا من سياستها في كتم الأفواه. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T17:12+0000
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2023-11-13T17:12+0000
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وقال ابن جدو، في بيان: "في جوف الليل وعتمته اتخذ الكابنيت السياسي والأمني والعسكري الإسرائيلي، قرارًا بحظر شبكة الميادين الإعلامية في فلسطين".وتابع ابن جدو، قائلا: "حظرنا من سلطات الاحتلال هو جزء من سياستها الدائمة في الاعتقال وكتم الأفواه".ومضى ابن جدو، بالقول: "نحن الميادين لم نعمل إلا بضمير مهني وحرفية صحافية كشبكة إعلامية تنقل الواقع كما هو بانتماء وطني وأفق أممي".وشدد ابن جدو، بالقول: "حظرنا من سلطات الاحتلال جزء من سياستها الدائمة في مصادرة حرية الصحافة والتعبير المألوفة وإن ادعت غير ذلك"، مؤكدا أن "الميادين لن تتراجع أبدًا عن خياراتها في دعم الشعب الفلسطيني كله ومقاومة الشعب الفلسطيني كلها على أرض فلسطين كلها".
https://sputnikarabic.ae/20231113/ملك-الأردن-إعادة-احتلال-قطاع-غزة-وإنشاء-مناطق-عازلة-أمر-غير-مقبول-1083120649.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, اسرائيل
لبنان, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, اسرائيل
رئيس شبكة "الميادين": قرار إسرائيل بحظر القناة في فلسطين جزء من سياستها في كتم الأفواه
صرّح رئيس مجلس إدارة شبكة "الميادين" الإعلامية، غسان بن جدو، أن قرار الكابينت الإسرائيلي، بحظر قناة "الميادين" في فلسطين، يعد جزءا من سياستها في كتم الأفواه.
وقال ابن جدو، في بيان: "في جوف الليل وعتمته اتخذ الكابنيت السياسي والأمني والعسكري الإسرائيلي، قرارًا بحظر شبكة الميادين الإعلامية في فلسطين".
وأضاف: "وقّع القرار وزير اتصالات الاحتلال وهو يرتجف، ناشرًا صورة الانتصار على الميادين بفخرٍ واهم وزهوٍ كالح".
وتابع ابن جدو، قائلا: "حظرنا من سلطات الاحتلال هو جزء من سياستها الدائمة في الاعتقال وكتم الأفواه".
وأضاف: "نحن الميادين لم ننافق يومًا، أننا مع الإنسان في كل مكان، ندعم مقاومة شعوب العالم أي احتلال في مقدمهم الشعب الفلسطيني".
ومضى ابن جدو، بالقول: "نحن الميادين لم نعمل إلا بضمير مهني وحرفية صحافية كشبكة إعلامية تنقل الواقع كما هو بانتماء وطني وأفق أممي".
وتابع، بالقول: "عملنا في فلسطين المحتلة أي في أرضنا بأمانة إعلامية شجاعة، لم نتسول رخصة عمل ولم ننحنِ بدونية جبانة".
وشدد ابن جدو، بالقول: "حظرنا من سلطات الاحتلال جزء من سياستها الدائمة في مصادرة حرية الصحافة والتعبير المألوفة وإن ادعت غير ذلك"، مؤكدا أن "الميادين لن تتراجع أبدًا عن خياراتها في دعم الشعب الفلسطيني كله ومقاومة الشعب الفلسطيني كلها على أرض فلسطين كلها".