https://sputnikarabic.ae/20231113/رئيس-شبكة-الميادين-قرار-إسرائيل-بحظر-القناة-في-فلسطين-جزء-من-سياستها-في-كتم-الأفواه-1083123088.html

رئيس شبكة "الميادين": قرار إسرائيل بحظر القناة في فلسطين جزء من سياستها في كتم الأفواه

رئيس شبكة "الميادين": قرار إسرائيل بحظر القناة في فلسطين جزء من سياستها في كتم الأفواه

صرّح رئيس مجلس إدارة شبكة "الميادين" الإعلامية، غسان بن جدو، أن قرار الكابينت الإسرائيلي، بحظر قناة "الميادين" في فلسطين، يعد جزءا من سياستها في كتم الأفواه. 13.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-13T17:12+0000

2023-11-13T17:12+0000

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وقال ابن جدو، في بيان: "في جوف الليل وعتمته اتخذ الكابنيت السياسي والأمني والعسكري الإسرائيلي، قرارًا بحظر شبكة الميادين الإعلامية في فلسطين".وتابع ابن جدو، قائلا: "حظرنا من سلطات الاحتلال هو جزء من سياستها الدائمة في الاعتقال وكتم الأفواه".ومضى ابن جدو، بالقول: "نحن الميادين لم نعمل إلا بضمير مهني وحرفية صحافية كشبكة إعلامية تنقل الواقع كما هو بانتماء وطني وأفق أممي".وشدد ابن جدو، بالقول: "حظرنا من سلطات الاحتلال جزء من سياستها الدائمة في مصادرة حرية الصحافة والتعبير المألوفة وإن ادعت غير ذلك"، مؤكدا أن "الميادين لن تتراجع أبدًا عن خياراتها في دعم الشعب الفلسطيني كله ومقاومة الشعب الفلسطيني كلها على أرض فلسطين كلها".

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