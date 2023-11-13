https://sputnikarabic.ae/20231113/رمزي-رباح-الإدارة-الأمريكية-أعطت-الضوء-الأخضر-لاحتلال-غزة-لكن-المقاومة-ستفشل-مخططهم--1083113988.html
رمزي رباح: الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لاحتلال غزة… لكن المقاومة ستفشل مخططهم
رمزي رباح: الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لاحتلال غزة… لكن المقاومة ستفشل مخططهم
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود"، على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T13:44+0000
2023-11-13T13:44+0000
2023-11-13T13:44+0000
راديو
بلا قيود
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رمزي رباح: الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لاحتلال غزة… لكن المقاومة ستفشل مخططهم
رمزي رباح: الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لاحتلال غزة… لكن المقاومة ستفشل مخططهم
واشنطن تدعم استعادة السلطة الوطنية الفلسطينية لسيطرتها على قطاع غزة، وإسرائيل ترفض ذلك. وقال القيادي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، لبرنامجنا:أزمة إنسانية تحولت إلى مأساة حقيقية، قتلى وجرحى في كل مكان وخسائر في الأرواح وأغلبهم من الأطفال والنساء، وإجلاء الدفعة الأولى من المواطنين الروس من قطاع غزة. بهذا الصدد، تحدث الدكتور محمد اليمني، الباحث في الشأن الإقليمي والدولي لبرنامج "بلا قيود":المستشار الألماني يعرب عن استعداده لمواصلة الحوار مع الرئيس الروسي. ويقول مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناه، في حديثه لبرنامجنا:الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يدعو إلى تحديث الأمم المتحدة ويعتبر المنظمات الدولية "عمياء عندما يكون القتلى مسلمين". عن هذا الموضوع، يقول الخبير في الشأن التركي، الدكتور فراس رضوان أوغلو، لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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2023
عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
رمزي رباح: الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لاحتلال غزة… لكن المقاومة ستفشل مخططهم
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
فرح القادري
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود"، على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
واشنطن تدعم استعادة السلطة الوطنية الفلسطينية لسيطرتها على قطاع غزة، وإسرائيل ترفض ذلك. وقال القيادي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، لبرنامجنا:
الإدارة الأمركية عندما أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل، للعدوان والحرب على قطاع غزة، لم ترسم لها حدودا معينة، ولم ترسم لها أهدافا، وتركتها تفعل ما تشاء، بما فيها احتلال غزة، لكن الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة لن يسمحوا لهم بذلك، وبالتالي لم ولن ينجحوا بتحقيق هذا الهدف.
أزمة إنسانية تحولت إلى مأساة حقيقية، قتلى وجرحى في كل مكان وخسائر في الأرواح وأغلبهم من الأطفال والنساء، وإجلاء الدفعة الأولى من المواطنين الروس من قطاع غزة. بهذا الصدد، تحدث الدكتور محمد اليمني، الباحث في الشأن الإقليمي والدولي لبرنامج "بلا قيود":
الدول الغربية تنظر للعرب والمسلمين والدول العربية على أنها دول للأمن الطاقوي، ولا تنظر لما يحدث في غزة وفلسطين بأنه انتهاك وإبادة جماعية وجرائم حرب، وكأن أمريكا تسيطر على النظم الحاكمة. مازالت إسرائيل لها ثقلها لدى الدول الغربية وأكبر دليل هي المساعدات المهولة بمليارات الدولارات في ظل ما يعاني منه العالم من الأزمات في المنطقة، وهناك عداء نابع من الاحتلال الإسرائيلي، تجاه الوطن العربي، لأنهم يرون الدول العربية، ومنذ الربيع العربي في 2011، باتت دولا ضعيفة.
المستشار الألماني يعرب عن استعداده لمواصلة الحوار مع الرئيس الروسي. ويقول مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناه، في حديثه لبرنامجنا:
المسألة الآن أصبحت أكثر وضوحا بالنسبة لدول الغرب، لإنه في الماضي كانت هناك رهانات لإضعاف روسيا اقتصاديا، وهذا لم يحصل، وكان هناك دعم غير مسبوق لأوكرانيا، وربما الآن يمكن أن تكون رسائل لروسيا بأننا لم نتمكن من تحقيق أهدافنا، كما يؤشر إلى أن الحكومات الأوروبية تعاني من أزمة اقتصادية، ما يدعوهم إلى فتح بعض القنوات مع موسكو.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يدعو إلى تحديث الأمم المتحدة ويعتبر المنظمات الدولية "عمياء عندما يكون القتلى مسلمين". عن هذا الموضوع، يقول الخبير في الشأن التركي، الدكتور فراس رضوان أوغلو، لبرنامجنا:
إن الغرب اليوم هو من يتحكم في أكثر من 70 بالمئة من موارد العالم، وهناك هوة كبيرة بين الغرب ودول الشرق والعالم الإسلامي، لهذا يجب أن يكون هناك آلية للعمل من الدول الإسلامية والعربية في مقدمتها، يجب أن تكون أكثر ترتيبا وتنظيما وتشاركية فيما بينها وإلا سيكون قرارها السياسي ونفوذها ضعيف.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...