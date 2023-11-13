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https://sputnikarabic.ae/20231113/سياسية-ألمانية-تدعو-إلى-تغيير-طبيعة-الناتو-التوسعية--1083120164.html
سياسية ألمانية تدعو إلى تغيير "طبيعة الناتو التوسعية"
سياسية ألمانية تدعو إلى تغيير "طبيعة الناتو التوسعية"
صرحت السياسية الألمانية سارة فاغنكنشت، أنه ينبغي لحلف شمال الأطلسي أن يكون تحالفا دفاعيا، يسعى إلى نزع السلاح وإيجاد توازن في المصالح، وليس السعي إلى بناء... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T15:05+0000
2023-11-13T15:05+0000
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وقالت فاغنكنشت: "حلف شمال الأطلسي، بقيادة القوة الرائدة للولايات المتحدة، يساهم في الأزمات والصراعات العالمية".وتابعت: "إننا في حاجة إلى تحالف دفاعي على قدم المساواة، وليس إلى هذه الطاعة الساذجة من جانب الأوروبيين للولايات المتحدة، لأن مصلحتنا هي عالم متعدد الأقطاب، وليس مواجهة جديدة بين الكتل".في الشهر الماضي، أعلنت فاغنكنشت، التي انتقدت مشاركة ألمانيا في الإمدادات العسكرية لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، في مؤتمر صحفي أنها ستترك حزب اليسار وستنشئ في المستقبل حزبها الخاص مع العديد من الشركاء، داعية إلى "العقل والعدالة". وبحسب استطلاعات الرأي فإن نحو 14% من الألمان مستعدون لدعم حزب المستقبل.
https://sputnikarabic.ae/20231025/إعلام-الناتو-يتلقى-ضربة-في-منطقة-غير-متوقعة-1082452647.html
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أخبار ألمانيا, الناتو, العالم
أخبار ألمانيا, الناتو, العالم

سياسية ألمانية تدعو إلى تغيير "طبيعة الناتو التوسعية"

15:05 GMT 13.11.2023
© AP Photo / Yves Loggheالناتو
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Yves Logghe
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صرحت السياسية الألمانية سارة فاغنكنشت، أنه ينبغي لحلف شمال الأطلسي أن يكون تحالفا دفاعيا، يسعى إلى نزع السلاح وإيجاد توازن في المصالح، وليس السعي إلى بناء الأسلحة وتصعيد الصراعات.
وقالت فاغنكنشت: "حلف شمال الأطلسي، بقيادة القوة الرائدة للولايات المتحدة، يساهم في الأزمات والصراعات العالمية".

وأضافت: "بدلاً من ذلك، نحن بحاجة إلى تحالف وقائي ودفاعي يسعى إلى نزع السلاح وتحقيق التوازن بين المصالح، ولا يسعى إلى تكديس الأسلحة وتصعيد الصراعات".

وتابعت: "إننا في حاجة إلى تحالف دفاعي على قدم المساواة، وليس إلى هذه الطاعة الساذجة من جانب الأوروبيين للولايات المتحدة، لأن مصلحتنا هي عالم متعدد الأقطاب، وليس مواجهة جديدة بين الكتل".

وأشارت في مقابلة مع مجموعة " RND" الإعلامية إلى أن كل حرب بدأت كانت أكثر من اللازم، كما أدانت الصراعات المسلحة في ليبيا والعراق وأفغانستان وأوكرانيا.

الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2023
إعلام: الناتو يتلقى ضربة في منطقة غير متوقعة
25 أكتوبر, 14:05 GMT
في الشهر الماضي، أعلنت فاغنكنشت، التي انتقدت مشاركة ألمانيا في الإمدادات العسكرية لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، في مؤتمر صحفي أنها ستترك حزب اليسار وستنشئ في المستقبل حزبها الخاص مع العديد من الشركاء، داعية إلى "العقل والعدالة". وبحسب استطلاعات الرأي فإن نحو 14% من الألمان مستعدون لدعم حزب المستقبل.
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