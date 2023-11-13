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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231113/صاروخ-روسي-موجه-يدمر-مصدر-نيران-أوكراني-ويخلف-انفجارا-هائلا-فيديو--1083119623.html
صاروخ روسي موجه يدمر مصدر نيران أوكراني ويخلف انفجارا هائلا... فيديو
صاروخ روسي موجه يدمر مصدر نيران أوكراني ويخلف انفجارا هائلا... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن مجموعة مدرعة من فوج "كوستروما" المظلي التابع للقوات الجوية الروسية، دمرت موقع مراقبة ونقطة إطلاق نار للقوات... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T14:49+0000
2023-11-13T14:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن المظليين قاموا بتوجيه ضربة دقيقة بصاروخ موجّه، استهدف موقع مراقبة ونقطة إطلاق نار لمشاة القوات الأوكرانية.وتظهر المشاهد الصاروخ الروسي وهو يدمر مصدر النيران من الجانب الأوكراني ويخلف انفجارا هائلا.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزاة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية صدت هجمات نفذتها 4 ألوية أوكرانية، وألحقت بها خسائر فادحة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

صاروخ روسي موجه يدمر مصدر نيران أوكراني ويخلف انفجارا هائلا... فيديو

14:49 GMT 13.11.2023
© Photo / وزارة الدفاع الروسيةصاروخ روسي موجه يدمر موقعا أوكرانيا
صاروخ روسي موجه يدمر موقعا أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© Photo / وزارة الدفاع الروسية
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن مجموعة مدرعة من فوج "كوستروما" المظلي التابع للقوات الجوية الروسية، دمرت موقع مراقبة ونقطة إطلاق نار للقوات الأوكرانية.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن المظليين قاموا بتوجيه ضربة دقيقة بصاروخ موجّه، استهدف موقع مراقبة ونقطة إطلاق نار لمشاة القوات الأوكرانية.
وتظهر المشاهد الصاروخ الروسي وهو يدمر مصدر النيران من الجانب الأوكراني ويخلف انفجارا هائلا.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزاة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية صدت هجمات نفذتها 4 ألوية أوكرانية، وألحقت بها خسائر فادحة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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