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https://sputnikarabic.ae/20231113/علماء-روس-يحذرون-من-أضرار-الارتداء-المتكرر-لسماعات-الرأس--1083106461.html
علماء روس يحذرون من أضرار الارتداء المتكرر لسماعات الرأس
علماء روس يحذرون من أضرار الارتداء المتكرر لسماعات الرأس
حذر الطبيب الروسي، إيفان روماسوف، من أضرار الارتداء المستمر لسماعات الرأس، حيث يمكن أن يؤدي إلى فقدان السمع الخفي. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T10:52+0000
2023-11-13T10:52+0000
مجتمع
الصحة
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وقام العلماء بتحليل حالة السمع لـ3583 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 69 عامًا والذين يستخدمون سماعات الرأس باستمرار، وقال روماسوف إن ضعف السمع لدى الرجال أكثر شيوعا مرتين منه لدى النساء.وبيّن أن السبب هو تلف ألياف العصب السمعي. وأنه في البداية لا يضر السمع بشكل كبير، بحيث يمكن لأي شخص التواصل بحرية والتعرف على الأصوات في بيئة هادئة.وأشار الطبيب إلى أن هذا ليس جيدًا جدًا، لأنه في هذه الحالة يتم التشخيص متأخرًا، بحسب مجلة "infoforme".وأوضح الطبيب أن جرس الإنذار الأول يبدأ عندما لا يتمكن الشخص فهم كلام محاوره على خلفية الضوضاء العادية في المكتب أو في الشارع أو إذا كنت لا تستطيع رؤية شفتيه.
https://sputnikarabic.ae/20231113/علماء-روس-يستخدمون-الطحالب-لإنتاج-الهيدروجين-الحيوي--1083097829.html
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الصحة
الصحة

علماء روس يحذرون من أضرار الارتداء المتكرر لسماعات الرأس

10:52 GMT 13.11.2023
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورسماعات الأذن
سماعات الأذن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© Sputnik . Alexei Danichev
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حذر الطبيب الروسي، إيفان روماسوف، من أضرار الارتداء المستمر لسماعات الرأس، حيث يمكن أن يؤدي إلى فقدان السمع الخفي.
وقام العلماء بتحليل حالة السمع لـ3583 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 69 عامًا والذين يستخدمون سماعات الرأس باستمرار، وقال روماسوف إن ضعف السمع لدى الرجال أكثر شيوعا مرتين منه لدى النساء.

وأوضح الطبيب أن الخطر الأكبر من ارتداء سماعات الرأس هو فقدان السمع الخفي.

وبيّن أن السبب هو تلف ألياف العصب السمعي. وأنه في البداية لا يضر السمع بشكل كبير، بحيث يمكن لأي شخص التواصل بحرية والتعرف على الأصوات في بيئة هادئة.
الطحالب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
مجتمع
علماء روس يستخدمون الطحالب لإنتاج الهيدروجين الحيوي
07:43 GMT
وأشار الطبيب إلى أن هذا ليس جيدًا جدًا، لأنه في هذه الحالة يتم التشخيص متأخرًا، بحسب مجلة "infoforme".
وأوضح الطبيب أن جرس الإنذار الأول يبدأ عندما لا يتمكن الشخص فهم كلام محاوره على خلفية الضوضاء العادية في المكتب أو في الشارع أو إذا كنت لا تستطيع رؤية شفتيه.
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