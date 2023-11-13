https://sputnikarabic.ae/20231113/قيس-سعيد-شجرة-الحق-ستكون-باسقة-في-فلسطين-وتونس-1083105689.html

قيس سعيد: شجرة الحق ستكون باسقة في فلسطين وتونس

قيس سعيد: شجرة الحق ستكون باسقة في فلسطين وتونس

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن "بلاده بخير وستبقى خضراء، وستزيد اخضرارا".‏ 13.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقال في تصريحات له، أمس الأحد، خلال تواجده في منطقتي رجيم معتوق والمحدث من ولاية قبلي، بمناسبة الاحتفال بـ"عيد الشجرة": "بلادنا تعمّ بالخيرات، ونخيلنَا سيبقى باسقا، ونخيلهم سيبقى كأَعجاز نخل خاوية".وتابع: "أرض طيبة لا تؤتي الا الأكلة الطيبة، فشجرة الحقِ ستكون باسقة في فلسطين وفي تونس، أما هؤلاء الخونة وعملاء الصهيونية ستهب عليهم ريح صرصر عاتية، وستتركهم كأعجاز نخل خاوية، وسوف نواصل المسيرة معا حتى تكون تونس خضراء في كل مكان"، وفقا لصحيفة "الشروق" التونسية.يشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، لم يحضر القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، يوم السبت الماضي، لبحث سبل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة.وكان سعيد أكد في كلمة له ألقاها، أن "من يتعامل من العدو الصهيوني لا يمكن أن يكون إلا خائنا وخيانته هذه هي خيانة عظمى"، وفقا لوكالة أنباء "تونس أفريقيا".وأضاف: "مرة أخرى أؤكد أن ما يسمى بالتطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق، لأنه يعكس فكرا مهزوما، والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم والفدائي في ساحات الوغى والقتال".

https://sputnikarabic.ae/20231111/إعلام-الرئيس-التونسي-لن-يحضر-القمة-العربية-والإسلامية-في-السعودية-1083041669.html

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قيس سعيد, تونس, أخبار تونس اليوم, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي