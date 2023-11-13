عربي
https://sputnikarabic.ae/20231113/قيس-سعيد-شجرة-الحق-ستكون-باسقة-في-فلسطين-وتونس-1083105689.html
قيس سعيد: شجرة الحق ستكون باسقة في فلسطين وتونس
قيس سعيد: شجرة الحق ستكون باسقة في فلسطين وتونس
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن "بلاده بخير وستبقى خضراء، وستزيد اخضرارا".‏ 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T10:15+0000
2023-11-13T10:15+0000
قيس سعيد
تونس
أخبار تونس اليوم
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0e/1081995183_0:0:1906:1072_1920x0_80_0_0_da38287b62a84df4881070e558905f57.jpg
وقال في تصريحات له، أمس الأحد، خلال تواجده في منطقتي رجيم معتوق والمحدث من ولاية قبلي، بمناسبة الاحتفال بـ"عيد الشجرة": "بلادنا تعمّ بالخيرات، ونخيلنَا سيبقى باسقا، ونخيلهم سيبقى كأَعجاز نخل خاوية".وتابع: "أرض طيبة لا تؤتي الا الأكلة الطيبة، فشجرة الحقِ ستكون باسقة في فلسطين وفي تونس، أما هؤلاء الخونة وعملاء الصهيونية ستهب عليهم ريح صرصر عاتية، وستتركهم كأعجاز نخل خاوية، وسوف نواصل المسيرة معا حتى تكون تونس خضراء في كل مكان"، وفقا لصحيفة "الشروق" التونسية.يشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، لم يحضر القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، يوم السبت الماضي، لبحث سبل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة.وكان سعيد أكد في كلمة له ألقاها، أن "من يتعامل من العدو الصهيوني لا يمكن أن يكون إلا خائنا وخيانته هذه هي خيانة عظمى"، وفقا لوكالة أنباء "تونس أفريقيا".وأضاف: "مرة أخرى أؤكد أن ما يسمى بالتطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق، لأنه يعكس فكرا مهزوما، والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم والفدائي في ساحات الوغى والقتال".
https://sputnikarabic.ae/20231111/إعلام-الرئيس-التونسي-لن-يحضر-القمة-العربية-والإسلامية-في-السعودية-1083041669.html
تونس
أخبار تونس اليوم
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0e/1081995183_104:0:1879:1331_1920x0_80_0_0_5266acf000870efe5ac8799f210303ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قيس سعيد, تونس, أخبار تونس اليوم, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
قيس سعيد, تونس, أخبار تونس اليوم, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي

قيس سعيد: شجرة الحق ستكون باسقة في فلسطين وتونس

10:15 GMT 13.11.2023
© AFP 2023 / Fethi Belaidالرئيس التونسي، قيس سعيد
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
الرئيس التونسي، قيس سعيد
© AFP 2023 / Fethi Belaid
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن "بلاده بخير وستبقى خضراء، وستزيد اخضرارا".‏
وقال في تصريحات له، أمس الأحد، خلال تواجده في منطقتي رجيم معتوق والمحدث من ولاية قبلي، بمناسبة الاحتفال بـ"عيد الشجرة": "بلادنا تعمّ بالخيرات، ونخيلنَا سيبقى باسقا، ونخيلهم سيبقى كأَعجاز نخل خاوية".
وتابع: "أرض طيبة لا تؤتي الا الأكلة الطيبة، فشجرة الحقِ ستكون باسقة في فلسطين وفي تونس، أما هؤلاء الخونة وعملاء الصهيونية ستهب عليهم ريح صرصر عاتية، وستتركهم كأعجاز نخل خاوية، وسوف نواصل المسيرة معا حتى تكون تونس خضراء في كل مكان"، وفقا لصحيفة "الشروق" التونسية.
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
إعلام: الرئيس التونسي لن يحضر القمة العربية والإسلامية في السعودية
11 نوفمبر, 11:54 GMT
يشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، لم يحضر القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، يوم السبت الماضي، لبحث سبل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة.
وكان سعيد أكد في كلمة له ألقاها، أن "من يتعامل من العدو الصهيوني لا يمكن أن يكون إلا خائنا وخيانته هذه هي خيانة عظمى"، وفقا لوكالة أنباء "تونس أفريقيا".
وأضاف: "مرة أخرى أؤكد أن ما يسمى بالتطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق، لأنه يعكس فكرا مهزوما، والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم والفدائي في ساحات الوغى والقتال".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:35 GMTСигнальные ракеты израильских войск освещают ночное небо в городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل ترفض إيقاف الحرب وقلق أمريكي من حزب الله.. صور وفيديوأمس, 22:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала