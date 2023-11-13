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https://sputnikarabic.ae/20231113/كنيسة-الروم-الملكيين-بدمشق-تلغي-احتفاليات-مئويتها-الثالثة-وتقيم-صلاة-الغائب-لضحايا-غزة-1083100812.html
كنيسة الروم الملكيين بدمشق تلغي احتفاليات مئويتها الثالثة وتقيم صلاة الغائب لضحايا غزة
كنيسة الروم الملكيين بدمشق تلغي احتفاليات مئويتها الثالثة وتقيم صلاة الغائب لضحايا غزة
نظمت كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في دمشق، أمس الأحد 12 تشرين الثاني، ليتورجيا إلهية وصلاة لراحة أنفس الشهداء الفلسطينيين الذبن قضوا جراء "جرائم الإبادة... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T09:20+0000
2023-11-13T09:20+0000
العالم العربي
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وأقيمت الصلاة على أرواح ضحايا غزة في الكنيسة بعد إرجاء القداس الإلهي لافتتاح سنة اليوبيل الثالث لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك، نظرا للأوضاع الراهنة واستمرار العدوان على المدنيين في قطاع غزة ومقتل آلاف النساء والشيوخ والأطفال بشكل مأساوي.وأقام الصلاة على أرواح ضحايا غزة وفلسطين، صاحب الغبطة البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، وذلك في كاتدرائية (سيدة النياح- حارة الزيتون) وسط المدينة القديمة للعاصمة السورية دمشق.وخلال كلمة القداس، قال غبطة البطريرك العبسي: "نصلي اليوم لأجل أخوتنا وأبنائنا وبناتنا من أهلنا الذين استشهدوا في غزة وانتقلوا إلى الأقدار السماوية وجنات النعيم، الذين أصيبوا وابتلوا بكل أنواع الابتلاء وتشردوا ويعانون الجوع والعطش ويفتقرون إلى المآوى والدفئ والطبابة ونصلي من أجل أخوتنا وواخواتنا وأبنائنا وبناتنا الذين تلاحقهم وتبيدهم إبادة جماعية وتسلبهم أرضهم الأيدي الأثمة للمغتصب الإسرائيلي الذي لا يقيم للقوانين والقرارات والمواثيق الدولية وزنا ولا احتراما، بل استخفافا وتجاهلا ليبطش ويقتل ويشرد منذ 75 عاما وما من وازع ولا رادع".وشدد غبطة البطريرك على أن: "السلام القائم على الرحمة بين البشر شرطه الأساسي العدالة، ولا سلام دون عدالة، وأنه لا يمكن للسلام أن يحل في فلسطين طالما أن المحتل الإسرائيلي يتجبر ويضطهد الشعب الفلسطيني سكان الأرض الأصليين".ولفت بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، إلى أن الأمور لا تزن بميزان واحد لدى المجتمع الدولي، إذا كانت العقوبات تفرض هنا ولا تفرض هناك، من غير المقبول أن تقيد يدا هنا وتطلق يدا هناك، وأضاف "من حق الجميع أن ينعموا بالسلام والفرح والطمأنينة والكرامة والحرية، وإلا فإن العنف سوف يستمر ويتكرر والحرب والقتل، وهذا ما نشهده منذ 75 عاما في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وعبر البطريرك عن استنكار كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في دمشق رعاة المؤمنين، للمجازر الإسرائيلية التي تفوق التصور ولا يرضى بها ضمير الإنسان، والتي ترتكب اليوم في غزة أرض السلام، ويذهب ضحيتها الأبرياء من الفلسطينيين على مرأى ومسمع من عالم معظمه صامت وبعضه متآمر.وختم حديثه بالقول: "منذ ألفي سنة قتل أطفال بيت لحم واليوم يقتل أطفال غزة، وغدا أطفال غيرهم هنا وهناك من بلدات فلسطين، والمآساة تتكرر وليس هناك من واذع ولا رادع".من جانبه قدم نائب ممثل دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية، عمر مروان عبد الله: "أسمى آيات الشكر والتقدير باسم دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في دمشق على إقاماتها صلاة نياحة، صلاة الغائب، على أرواح الشهداء الفلسطينيين في غزة وعموم فلسطين المحتلة، والذين استشهدوا جراء العدوان الصهيوني الغادر الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين".وأوضخ عبد الله أن "هذا العدوان الإسرائيلي الذي لم يفرق بين طفل وامرأة وطال الحجر والبشر والشجر ضارباً بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والأخلاقية والقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات الدولية".وأضاف ممثل دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية، قائلا: "في هذه المناسبة أرجو أن تزول هذه الغمة وأن نصلي جميعا قريبا بإذن الله مسلمين ومسيحيين صلاة شكر في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة بعد تحرير أرضنا من دنس الاحتلال".
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كنيسة الروم الملكيين بدمشق تلغي احتفاليات مئويتها الثالثة وتقيم صلاة الغائب لضحايا غزة

09:20 GMT 13.11.2023
© Sputnik . Wasel Hmeidaكنيسة (الروم الملكيين) بدمشق تلغي احتفاليات مئويتها الثالثة وتصلي (الغائب) لضحايا غزة
كنيسة (الروم الملكيين) بدمشق تلغي احتفاليات مئويتها الثالثة وتصلي (الغائب) لضحايا غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© Sputnik . Wasel Hmeida
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نظمت كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في دمشق، أمس الأحد 12 تشرين الثاني، ليتورجيا إلهية وصلاة لراحة أنفس الشهداء الفلسطينيين الذبن قضوا جراء "جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة منذ أكثر من شهر" وفق ما تحدث رجال الدين في الكنيسة.
وأقيمت الصلاة على أرواح ضحايا غزة في الكنيسة بعد إرجاء القداس الإلهي لافتتاح سنة اليوبيل الثالث لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك، نظرا للأوضاع الراهنة واستمرار العدوان على المدنيين في قطاع غزة ومقتل آلاف النساء والشيوخ والأطفال بشكل مأساوي.
وأقام الصلاة على أرواح ضحايا غزة وفلسطين، صاحب الغبطة البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، وذلك في كاتدرائية (سيدة النياح- حارة الزيتون) وسط المدينة القديمة للعاصمة السورية دمشق.
© Sputnik . Wasel Hmeidaكنيسة (الروم الملكيين) بدمشق تلغي احتفاليات مئويتها الثالثة وتصلي (الغائب) لضحايا غزة
كنيسة (الروم الملكيين) بدمشق تلغي احتفاليات مئويتها الثالثة وتصلي (الغائب) لضحايا غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
كنيسة (الروم الملكيين) بدمشق تلغي احتفاليات مئويتها الثالثة وتصلي (الغائب) لضحايا غزة
© Sputnik . Wasel Hmeida
وخلال كلمة القداس، قال غبطة البطريرك العبسي: "نصلي اليوم لأجل أخوتنا وأبنائنا وبناتنا من أهلنا الذين استشهدوا في غزة وانتقلوا إلى الأقدار السماوية وجنات النعيم، الذين أصيبوا وابتلوا بكل أنواع الابتلاء وتشردوا ويعانون الجوع والعطش ويفتقرون إلى المآوى والدفئ والطبابة ونصلي من أجل أخوتنا وواخواتنا وأبنائنا وبناتنا الذين تلاحقهم وتبيدهم إبادة جماعية وتسلبهم أرضهم الأيدي الأثمة للمغتصب الإسرائيلي الذي لا يقيم للقوانين والقرارات والمواثيق الدولية وزنا ولا احتراما، بل استخفافا وتجاهلا ليبطش ويقتل ويشرد منذ 75 عاما وما من وازع ولا رادع".
وشدد غبطة البطريرك على أن: "السلام القائم على الرحمة بين البشر شرطه الأساسي العدالة، ولا سلام دون عدالة، وأنه لا يمكن للسلام أن يحل في فلسطين طالما أن المحتل الإسرائيلي يتجبر ويضطهد الشعب الفلسطيني سكان الأرض الأصليين".
ولفت بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، إلى أن الأمور لا تزن بميزان واحد لدى المجتمع الدولي، إذا كانت العقوبات تفرض هنا ولا تفرض هناك، من غير المقبول أن تقيد يدا هنا وتطلق يدا هناك، وأضاف "من حق الجميع أن ينعموا بالسلام والفرح والطمأنينة والكرامة والحرية، وإلا فإن العنف سوف يستمر ويتكرر والحرب والقتل، وهذا ما نشهده منذ 75 عاما في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
© Sputnik . Wasel Hmeidaكنيسة (الروم الملكيين) بدمشق تلغي احتفاليات مئويتها الثالثة وتصلي (الغائب) لضحايا غزة
كنيسة (الروم الملكيين) بدمشق تلغي احتفاليات مئويتها الثالثة وتصلي (الغائب) لضحايا غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
كنيسة (الروم الملكيين) بدمشق تلغي احتفاليات مئويتها الثالثة وتصلي (الغائب) لضحايا غزة
© Sputnik . Wasel Hmeida
وعبر البطريرك عن استنكار كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في دمشق رعاة المؤمنين، للمجازر الإسرائيلية التي تفوق التصور ولا يرضى بها ضمير الإنسان، والتي ترتكب اليوم في غزة أرض السلام، ويذهب ضحيتها الأبرياء من الفلسطينيين على مرأى ومسمع من عالم معظمه صامت وبعضه متآمر.
وختم حديثه بالقول: "منذ ألفي سنة قتل أطفال بيت لحم واليوم يقتل أطفال غزة، وغدا أطفال غيرهم هنا وهناك من بلدات فلسطين، والمآساة تتكرر وليس هناك من واذع ولا رادع".
من جانبه قدم نائب ممثل دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية، عمر مروان عبد الله: "أسمى آيات الشكر والتقدير باسم دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في دمشق على إقاماتها صلاة نياحة، صلاة الغائب، على أرواح الشهداء الفلسطينيين في غزة وعموم فلسطين المحتلة، والذين استشهدوا جراء العدوان الصهيوني الغادر الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين".
© Sputnik . Wasel Hmeidaكنيسة (الروم الملكيين) بدمشق تلغي احتفاليات مئويتها الثالثة وتصلي (الغائب) لضحايا غزة
كنيسة (الروم الملكيين) بدمشق تلغي احتفاليات مئويتها الثالثة وتصلي (الغائب) لضحايا غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
كنيسة (الروم الملكيين) بدمشق تلغي احتفاليات مئويتها الثالثة وتصلي (الغائب) لضحايا غزة
© Sputnik . Wasel Hmeida
وأوضخ عبد الله أن "هذا العدوان الإسرائيلي الذي لم يفرق بين طفل وامرأة وطال الحجر والبشر والشجر ضارباً بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والأخلاقية والقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات الدولية".
وأضاف ممثل دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية، قائلا: "في هذه المناسبة أرجو أن تزول هذه الغمة وأن نصلي جميعا قريبا بإذن الله مسلمين ومسيحيين صلاة شكر في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة بعد تحرير أرضنا من دنس الاحتلال".
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