https://sputnikarabic.ae/20231113/كيف-تبدو-التوقعات-الاقتصادية-العالمية-1083116471.html

كيف تبدو التوقعات الاقتصادية العالمية؟

كيف تبدو التوقعات الاقتصادية العالمية؟

كيف تبدو التوقعات الاقتصادية العالمية؟

2023-11-13T14:32+0000

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وقال جورينشاس في تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عن آفاق الاقتصاد العالمي: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حالة أمريكا، إذ تدهور العجز المالي لها بشكل كبير في عام 2023، ولا ينبغي للسياسة المالية في أمريكا أن تكون مسايرة للدورة الاقتصادية، خاصة في هذه المرحلة من دورة التضخم".وبلغ عجز الميزانية الأمريكية 1.52 تريليون دولار في أول 11 شهرا من العام المالي 2023، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بينما بلغ العجز في السنة المالية 2022، 1.38 تريليون دولار. تعرف على مؤشرات تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر لعام 2023 من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".كما حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يفقد زخمه في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار النزاع في أوكرانيا، واتساع الخلافات الجيوسياسية. وقال الصندوق، في بيان له، إنه يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.1% إلى 2.9%، في 2024، من 3% متوقعة، خلال العام الحالي.وتعد توقعات صندوق النقد الدولي، للعام المقبل، أقل بكثير من 3%، التي تنبأ بها، في شهر يوليو/ تموز 2023.اقرأ أيضا - صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 إلى نحو 3%شاهد أيضا - الناتج المحلي الإجمالي والسكان في إسرائيل وفلسطين

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