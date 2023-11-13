https://sputnikarabic.ae/20231113/مسؤول-بقطاع-الطاقة-الليبي-الحكومة-وقعت-مذكرة-تفاهم-لتوطين-أكثر-من-1000-ميغاواط-صور-1083113183.html

مسؤول بقطاع الطاقة الليبي: الحكومة وقعت مذكرة تفاهم لتوطين أكثر من 1000 ميغاواط... صور

مسؤول بقطاع الطاقة الليبي: الحكومة وقعت مذكرة تفاهم لتوطين أكثر من 1000 ميغاواط... صور

صرح موسى السليماني المسؤول باللجنة التنظيمية بمعرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في مدينة بنغازي شرق ليبيا، بأن بأنه وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في... 13.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-13T13:27+0000

2023-11-13T13:27+0000

2023-11-13T13:27+0000

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وأضاف السليماني في تصريحات لـ"سبوتنيك" بأن المعرض انطلق في نسخته الثالثة على التوالي برعاية وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، بمشاركة العديد من الشركات المحلية والدولية لعرض ما توصلت إليه هذه الشركات في مجالات الطاقات النظيفة والمستدامة من أجل الاستفادة منها والإقبال عليها في الغد القريب داخل ليبيا. وأعرب المسؤول الليبي عن أمله في أن تستفيد البلاد من خدمات وإمكانيات باقي الشركات الدولية في أقرب الآجال.وانطلقت صباح اليوم الإثنين فاعليات المعرض بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالحكومة بالليبية وعدد من الوفود الأجنبية وممثلي الشركات الدولية المتخصصة في مجال النفط والغاز والطاقات البديلة والمتجددة.الجدير بالذكر إن فاعليات المعرض ستستمر لمدة ثلاثة أيام بدءً من اليوم الإثنين وذلك من أجل الاستفادة من مشاركات المحلية والدولية والتشبيك بينها وبين المؤسسات الليبية.

https://sputnikarabic.ae/20231027/ليبيا-إعادة-إنتاج-النفط-من-بئر-متوقفة-منذ-22-عاما-1082539701.html

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