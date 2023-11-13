عربي
https://sputnikarabic.ae/20231113/مسؤول-بقطاع-الطاقة-الليبي-الحكومة-وقعت-مذكرة-تفاهم-لتوطين-أكثر-من-1000-ميغاواط-صور-1083113183.html
مسؤول بقطاع الطاقة الليبي: الحكومة وقعت مذكرة تفاهم لتوطين أكثر من 1000 ميغاواط... صور
مسؤول بقطاع الطاقة الليبي: الحكومة وقعت مذكرة تفاهم لتوطين أكثر من 1000 ميغاواط... صور
صرح موسى السليماني المسؤول باللجنة التنظيمية بمعرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في مدينة بنغازي شرق ليبيا، بأن بأنه وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T13:27+0000
2023-11-13T13:27+0000
حصري
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0d/1083110763_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_29965e68b30434edb1d8da1eff46c3d3.jpg
وأضاف السليماني في تصريحات لـ"سبوتنيك" بأن المعرض انطلق في نسخته الثالثة على التوالي برعاية وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، بمشاركة العديد من الشركات المحلية والدولية لعرض ما توصلت إليه هذه الشركات في مجالات الطاقات النظيفة والمستدامة من أجل الاستفادة منها والإقبال عليها في الغد القريب داخل ليبيا. وأعرب المسؤول الليبي عن أمله في أن تستفيد البلاد من خدمات وإمكانيات باقي الشركات الدولية في أقرب الآجال.وانطلقت صباح اليوم الإثنين فاعليات المعرض بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالحكومة بالليبية وعدد من الوفود الأجنبية وممثلي الشركات الدولية المتخصصة في مجال النفط والغاز والطاقات البديلة والمتجددة.الجدير بالذكر إن فاعليات المعرض ستستمر لمدة ثلاثة أيام بدءً من اليوم الإثنين وذلك من أجل الاستفادة من مشاركات المحلية والدولية والتشبيك بينها وبين المؤسسات الليبية.
https://sputnikarabic.ae/20231027/ليبيا-إعادة-إنتاج-النفط-من-بئر-متوقفة-منذ-22-عاما-1082539701.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0d/1083110763_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_43ccd3815ae1b7d100625a4f109633cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

مسؤول بقطاع الطاقة الليبي: الحكومة وقعت مذكرة تفاهم لتوطين أكثر من 1000 ميغاواط... صور

13:27 GMT 13.11.2023
© Sputnikمعرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
صرح موسى السليماني المسؤول باللجنة التنظيمية بمعرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في مدينة بنغازي شرق ليبيا، بأن بأنه وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة وقعت في الأيام الماضية مذكرة تفاهم لتوطين أكثر من 1000 ميغا وات في ليبيا مع إحدى الشركات الدولية.
وأضاف السليماني في تصريحات لـ"سبوتنيك" بأن المعرض انطلق في نسخته الثالثة على التوالي برعاية وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، بمشاركة العديد من الشركات المحلية والدولية لعرض ما توصلت إليه هذه الشركات في مجالات الطاقات النظيفة والمستدامة من أجل الاستفادة منها والإقبال عليها في الغد القريب داخل ليبيا.
© Sputnikمعرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
© Sputnikمعرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
© Sputnikمعرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
© Sputnikمعرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
© Sputnikمعرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
1/5
© Sputnik
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
2/5
© Sputnik
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
3/5
© Sputnik
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
4/5
© Sputnik
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
5/5
© Sputnik
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
وأعرب المسؤول الليبي عن أمله في أن تستفيد البلاد من خدمات وإمكانيات باقي الشركات الدولية في أقرب الآجال.
وانطلقت صباح اليوم الإثنين فاعليات المعرض بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالحكومة بالليبية وعدد من الوفود الأجنبية وممثلي الشركات الدولية المتخصصة في مجال النفط والغاز والطاقات البديلة والمتجددة.
النفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
ليبيا... إعادة إنتاج النفط من بئر متوقفة منذ 22 عاما
27 أكتوبر, 18:20 GMT
الجدير بالذكر إن فاعليات المعرض ستستمر لمدة ثلاثة أيام بدءً من اليوم الإثنين وذلك من أجل الاستفادة من مشاركات المحلية والدولية والتشبيك بينها وبين المؤسسات الليبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:35 GMTСигнальные ракеты израильских войск освещают ночное небо в городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل ترفض إيقاف الحرب وقلق أمريكي من حزب الله.. صور وفيديوأمس, 22:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала