مسؤول بقطاع الطاقة الليبي: الحكومة وقعت مذكرة تفاهم لتوطين أكثر من 1000 ميغاواط... صور
© Sputnikمعرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
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صرح موسى السليماني المسؤول باللجنة التنظيمية بمعرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في مدينة بنغازي شرق ليبيا، بأن بأنه وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة وقعت في الأيام الماضية مذكرة تفاهم لتوطين أكثر من 1000 ميغا وات في ليبيا مع إحدى الشركات الدولية.
وأضاف السليماني في تصريحات لـ"سبوتنيك" بأن المعرض انطلق في نسخته الثالثة على التوالي برعاية وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، بمشاركة العديد من الشركات المحلية والدولية لعرض ما توصلت إليه هذه الشركات في مجالات الطاقات النظيفة والمستدامة من أجل الاستفادة منها والإقبال عليها في الغد القريب داخل ليبيا.
© Sputnikمعرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
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© Sputnik
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
© Sputnikمعرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
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© Sputnik
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
© Sputnikمعرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
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© Sputnik
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
© Sputnikمعرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
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© Sputnik
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
© Sputnikمعرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
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© Sputnik
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
1/5
© Sputnik
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
2/5
© Sputnik
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
3/5
© Sputnik
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
4/5
© Sputnik
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
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© Sputnik
معرض النفط والغاز والطاقات المتجددة في نسخته الثالثة في بنغازي
وأعرب المسؤول الليبي عن أمله في أن تستفيد البلاد من خدمات وإمكانيات باقي الشركات الدولية في أقرب الآجال.
وانطلقت صباح اليوم الإثنين فاعليات المعرض بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالحكومة بالليبية وعدد من الوفود الأجنبية وممثلي الشركات الدولية المتخصصة في مجال النفط والغاز والطاقات البديلة والمتجددة.
27 أكتوبر, 18:20 GMT
الجدير بالذكر إن فاعليات المعرض ستستمر لمدة ثلاثة أيام بدءً من اليوم الإثنين وذلك من أجل الاستفادة من مشاركات المحلية والدولية والتشبيك بينها وبين المؤسسات الليبية.