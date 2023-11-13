https://sputnikarabic.ae/20231113/مسؤول-روسي-العملاء-الأجانب-يولون-اهتماما-متزايدا-بشراء-طائرة-سوخوي-57-الروسية-1083106163.html
مسؤول روسي: العملاء الأجانب يولون اهتماما متزايدا بشراء طائرة "سوخوي-57" الروسية
مسؤول روسي: العملاء الأجانب يولون اهتماما متزايدا بشراء طائرة "سوخوي-57" الروسية
صرح مدير الجهاز الفيدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، بأن عدداً من العملاء الأجانب يولون اهتماماً متزايدا بمقاتلات الجيل الخامس الروسية من... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T10:37+0000
2023-11-13T10:37+0000
2023-11-13T10:37+0000
روسيا
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وفي هذا الصدد، قال دميتري شوغايف لوكالة "سبوتنيك" خلال معرض دبي للطيران الدولي: "في الوقت الحالي أولى عدد من العملاء اهتماماً متزايدا بطائرة "سوخوي-57"، أما الحديث عن المواعيد المحددة وعدد المعدات، فلن يكون ممكنا إلا بعد توقيع العقود".ونشرت بعض وسائل الإعلام، في وقت سابق، معلومات حول أن إحدى دول الشرق الأوسط وقعت عقدا لشراء 14 مقاتلة من طراز "سوخوي-57" من روسيا، وحتى الآن لم يؤكد أي من الجانبين هذه المعلومات.يذكر أن المقاتلة الروسية "سوخوي-57" متعددة المهام من الجيل الخامس، تم تطويرها على يد خبراء شركة "سوخوي" لصناعة الطائرات، وهي مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية وعلى سطح البحر.وتتميز "سو-57" بقدرتها على التحليق بسرعات خارقة تصل إلى ضعف سرعة الصوت (2 ماخ)، وبأقل حجم استهلاك الوقود، ويحتضن جسم المقاتلة أسلحة بداخله، وعليها طلاء ممتص لأشعة الرادار، كما أنها مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات.وبدأت عمليات التسليم التسلسلي لهذه الطائرات إلى القوات الجوية الفضائية الروسية في عام 2022. وفي إطار تنفيذ برنامج الطلبات الدفاعية الحكومي الحالي، من المخطط أن تتسلم القوات الجوية الفضائية الروسية 76 طائرة من طراز "سوخوي-57" بحلول عام 2027.
https://sputnikarabic.ae/20231113/تزايد-الطلب-على-المقاتلة-الروسية-من-الجيل-الخامس-تشيك-ميت--1083096930.html
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روسيا
مسؤول روسي: العملاء الأجانب يولون اهتماما متزايدا بشراء طائرة "سوخوي-57" الروسية
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صرح مدير الجهاز الفيدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، بأن عدداً من العملاء الأجانب يولون اهتماماً متزايدا بمقاتلات الجيل الخامس الروسية من طراز "سوخوي-57".
وفي هذا الصدد، قال دميتري شوغايف لوكالة "سبوتنيك" خلال معرض دبي للطيران الدولي: "في الوقت الحالي أولى عدد من العملاء اهتماماً متزايدا بطائرة "سوخوي-57"، أما الحديث عن المواعيد المحددة وعدد المعدات، فلن يكون ممكنا إلا بعد توقيع العقود".
ونشرت بعض وسائل الإعلام، في وقت سابق، معلومات حول أن إحدى دول الشرق الأوسط وقعت عقدا لشراء 14 مقاتلة من طراز "سوخوي-57" من روسيا، وحتى الآن لم يؤكد أي من الجانبين هذه المعلومات.
يذكر أن المقاتلة الروسية "سوخوي-57" متعددة المهام من الجيل الخامس، تم تطويرها على يد خبراء شركة "سوخوي" لصناعة الطائرات، وهي مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية وعلى سطح البحر.
وتتميز "سو-57" بقدرتها على التحليق بسرعات خارقة تصل إلى ضعف سرعة الصوت (2 ماخ)، وبأقل حجم استهلاك الوقود، ويحتضن جسم المقاتلة أسلحة بداخله، وعليها طلاء ممتص لأشعة الرادار، كما أنها مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات.
وبدأت عمليات التسليم التسلسلي لهذه الطائرات إلى القوات الجوية الفضائية الروسية في عام 2022. وفي إطار تنفيذ برنامج الطلبات الدفاعية الحكومي الحالي، من المخطط أن تتسلم القوات الجوية الفضائية الروسية 76 طائرة من طراز "سوخوي-57" بحلول عام 2027.