https://sputnikarabic.ae/20231113/مستشار-رئاسي-أوكراني-أسبق-يفضح-زج-زيلينسكي-لجنود-عزل-على-الجبهة--1083103426.html
مستشار رئاسي أوكراني أسبق يفضح زج زيلينسكي "لجنود عزل" على الجبهة
مستشار رئاسي أوكراني أسبق يفضح زج زيلينسكي "لجنود عزل" على الجبهة
أفاد أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن فلاديمير زيلينسكي وحاشيته يصرون على مواصلة الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، دون... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T09:35+0000
2023-11-13T09:35+0000
2023-11-13T09:35+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سوسكين: "مجموعة زيلينسكي، تصر على شن حرب حتى آخر أوكراني، وتدمير جميع المدن والتقدم دون أسلحة".وبحسب سوسكين، قد تبدأ القوات الروسية في الأيام المقبلة بضرب مراكز صنع القرار الأوكرانية.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231113/جنرال-أمريكي-سابق-يحذر-زيلينسكي-من-مغبة-الانقسام-في-البلاد-1083098474.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مستشار رئاسي أوكراني أسبق يفضح زج زيلينسكي "لجنود عزل" على الجبهة
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أفاد أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن فلاديمير زيلينسكي وحاشيته يصرون على مواصلة الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، دون انتظار إمدادات جديدة من الأسلحة الغربية.
وقال سوسكين: "مجموعة زيلينسكي، تصر على شن حرب حتى آخر أوكراني، وتدمير جميع المدن والتقدم دون أسلحة".
وأكد سوسكين على موقع "يوتيوب"، أن قيادة القوات الأوكرانية تدرك بالفعل عدم جدوى استمرار الأعمال القتالية دون مساعدة أمريكية.
وبحسب سوسكين، قد تبدأ القوات الروسية في الأيام المقبلة بضرب مراكز صنع القرار الأوكرانية.
وختم سوسكين: "هناك خط مظلم قادم لزيلينسكي دون أي تنوير. إنه بحاجة إلى الاستقالة قبل فوات الأوان، وإلا فإنه سيواجه وضعا سيئا للغاية. أعتقد أنه لن يستمر حتى عيد الميلاد".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.