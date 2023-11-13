https://sputnikarabic.ae/20231113/مصدر-تركي-لـ-سبوتنيك-المفاوضات-بين-إسرائيل-وحماس-تجري-بصعوبة-بسبب-تمسك-كل-طرف-بموقفه-1083095669.html

مصدر تركي لـ"سبوتنيك": المفاوضات بين إسرائيل وحماس تجري بصعوبة بسبب تمسك كل طرف بموقفه

مصدر تركي لـ"سبوتنيك": المفاوضات بين إسرائيل وحماس تجري بصعوبة بسبب تمسك كل طرف بموقفه

أكد مصدر دبلوماسي تركي أن المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن الرهائن تجري بصعوبة بالغة، بسبب تمسك كل طرف بموقفه. 13.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-13T05:29+0000

2023-11-13T05:29+0000

2023-11-13T06:04+0000

طوفان الأقصى

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أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الاثنين: "كما تعلمون، تبذل قطر جهود وساطة نشطة في هذه العملية، ونحن على اتصال معهم. العملية معقدة بسبب الموقف المتشدد للأطراف".وأفادت تقارير صحفية، في وقت سابق، بأن مصر تقود مفاوضات بين "حماس" وإسرائيل بمساعدة من قطر بهدف تبادل الأسرى والمعتقلين والوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.وكان القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، صرح في وقت سابق أمس، بأنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية لاتفاق لتبادل الرهائن مع الجانب الإسرائيلي.وقال حمدان في تصريحات نشرها حساب حركة "حماس" على تطبيق "تلغرام": "طالما نتعامل مع المراوغة من قبل الاحتلال الصهيوني، لا يمكننا أن نؤكد أننا نقترب من اتفاق إلا إذا أصبح أمرا واقعا".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231113/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ارتفاع-عدد-قتلاه-إلى-363-منذ-بدء-التصعيد-في-قطاع-غزة-1083095450.html

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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, حركة حماس, أخبار تركيا اليوم, أخبار مصر الآن