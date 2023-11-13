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https://sputnikarabic.ae/20231113/مصدر-تركي-لـ-سبوتنيك-المفاوضات-بين-إسرائيل-وحماس-تجري-بصعوبة-بسبب-تمسك-كل-طرف-بموقفه-1083095669.html
مصدر تركي لـ"سبوتنيك": المفاوضات بين إسرائيل وحماس تجري بصعوبة بسبب تمسك كل طرف بموقفه
مصدر تركي لـ"سبوتنيك": المفاوضات بين إسرائيل وحماس تجري بصعوبة بسبب تمسك كل طرف بموقفه
أكد مصدر دبلوماسي تركي أن المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن الرهائن تجري بصعوبة بالغة، بسبب تمسك كل طرف بموقفه. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T05:29+0000
2023-11-13T06:04+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الاثنين: "كما تعلمون، تبذل قطر جهود وساطة نشطة في هذه العملية، ونحن على اتصال معهم. العملية معقدة بسبب الموقف المتشدد للأطراف".وأفادت تقارير صحفية، في وقت سابق، بأن مصر تقود مفاوضات بين "حماس" وإسرائيل بمساعدة من قطر بهدف تبادل الأسرى والمعتقلين والوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.وكان القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، صرح في وقت سابق أمس، بأنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية لاتفاق لتبادل الرهائن مع الجانب الإسرائيلي.وقال حمدان في تصريحات نشرها حساب حركة "حماس" على تطبيق "تلغرام": "طالما نتعامل مع المراوغة من قبل الاحتلال الصهيوني، لا يمكننا أن نؤكد أننا نقترب من اتفاق إلا إذا أصبح أمرا واقعا".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231113/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ارتفاع-عدد-قتلاه-إلى-363-منذ-بدء-التصعيد-في-قطاع-غزة-1083095450.html
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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, حركة حماس, أخبار تركيا اليوم, أخبار مصر الآن
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, حركة حماس, أخبار تركيا اليوم, أخبار مصر الآن

مصدر تركي لـ"سبوتنيك": المفاوضات بين إسرائيل وحماس تجري بصعوبة بسبب تمسك كل طرف بموقفه

05:29 GMT 13.11.2023 (تم التحديث: 06:04 GMT 13.11.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
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أكد مصدر دبلوماسي تركي أن المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن الرهائن تجري بصعوبة بالغة، بسبب تمسك كل طرف بموقفه.
أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الاثنين: "كما تعلمون، تبذل قطر جهود وساطة نشطة في هذه العملية، ونحن على اتصال معهم. العملية معقدة بسبب الموقف المتشدد للأطراف".

وتابع: "تطالب حماس بالإفراج عن الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء، أما إسرائيل فلديها شروط أساسية، ولهذا فإن الأمر صعب للغاية".

وأفادت تقارير صحفية، في وقت سابق، بأن مصر تقود مفاوضات بين "حماس" وإسرائيل بمساعدة من قطر بهدف تبادل الأسرى والمعتقلين والوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.
وكان القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، صرح في وقت سابق أمس، بأنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية لاتفاق لتبادل الرهائن مع الجانب الإسرائيلي.
وقال حمدان في تصريحات نشرها حساب حركة "حماس" على تطبيق "تلغرام": "طالما نتعامل مع المراوغة من قبل الاحتلال الصهيوني، لا يمكننا أن نؤكد أننا نقترب من اتفاق إلا إذا أصبح أمرا واقعا".

وأضاف: "ما تروج له بعض وسائل الإعلام عن تفاصيل صفقة تبادل، هي مجرد أفكار طرحت من هنا أو هناك".

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
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وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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