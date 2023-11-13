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https://sputnikarabic.ae/20231113/مصدر-لـسبوتنيك-الشرطة-تستعد-لقمع-الاحتجاجات-قرب-مقر-انعقاد-قمة-أبيك-في-سان-فرنسيسكو-1083098930.html
مصدر لـ"سبوتنيك": الشرطة تستعد لقمع الاحتجاجات قرب مقر انعقاد قمة "أبيك" في سان فرنسيسكو
مصدر لـ"سبوتنيك": الشرطة تستعد لقمع الاحتجاجات قرب مقر انعقاد قمة "أبيك" في سان فرنسيسكو
ذكرت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك" أن شرطة سان فرانسيسكو تستعد لاشتباكات مع المتظاهرين الذين اقتربوا من موقع انعقاد قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T08:41+0000
2023-11-13T08:41+0000
العالم
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وقال أحد رجال الشرطة للوكالة: "نحن نحاول أن نكون مستعدين لأي تطور قد يحصل خلال انعقاد القمة المرتقبة في مدينة سان فرنسيسكو".كما أشار إلى أن السلطات تأمل ألا يحاول المتظاهرون الذين احتشدوا على بعد مئات من الأمتار الوصول إلى موقع انعقاد القمة.وفي الوقت نفسه، قامت الشرطة بسحب قوات إضافية إلى مكان الاحتجاج.وسار العشرات من عناصر الأمن الذين يرتدون الخوذات ويحملون الهراوات في الشارع أمام المتظاهرين.ووصل المتظاهرون الأفراد إلى مسافة بضع عشرات من الأمتار من موقع انعقاد القمة، لكنهم لم يخلوا بالنظام العام وانتظروا اقتراب بقية المحتجين، حيث تجري مظاهرة واسعة النطاق في سان فرانسيسكو ضد "قمة "أبيك" والإمبريالية الأمريكية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
https://sputnikarabic.ae/20231102/الخارجية-الأمريكية-الولايات-المتحدة-تضمن-مشاركة-مناسبة-لروسيا-في-قمة-آبيك-وفقا-للعقوبات-1082717091.html
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مصدر لـ"سبوتنيك": الشرطة تستعد لقمع الاحتجاجات قرب مقر انعقاد قمة "أبيك" في سان فرنسيسكو

08:41 GMT 13.11.2023
© Sputnik . Artur Gabdrahmanovالشرطة الأمريكية تتطوق المنطقة في واشنطن العاصمة مع بدء حظر التجول في العاصمة، الولايات المتحدة
الشرطة الأمريكية تتطوق المنطقة في واشنطن العاصمة مع بدء حظر التجول في العاصمة، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© Sputnik . Artur Gabdrahmanov
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ذكرت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك" أن شرطة سان فرانسيسكو تستعد لاشتباكات مع المتظاهرين الذين اقتربوا من موقع انعقاد قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).
وقال أحد رجال الشرطة للوكالة: "نحن نحاول أن نكون مستعدين لأي تطور قد يحصل خلال انعقاد القمة المرتقبة في مدينة سان فرنسيسكو".
كما أشار إلى أن السلطات تأمل ألا يحاول المتظاهرون الذين احتشدوا على بعد مئات من الأمتار الوصول إلى موقع انعقاد القمة.
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
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2 نوفمبر, 02:16 GMT
وفي الوقت نفسه، قامت الشرطة بسحب قوات إضافية إلى مكان الاحتجاج.
وسار العشرات من عناصر الأمن الذين يرتدون الخوذات ويحملون الهراوات في الشارع أمام المتظاهرين.
ووصل المتظاهرون الأفراد إلى مسافة بضع عشرات من الأمتار من موقع انعقاد القمة، لكنهم لم يخلوا بالنظام العام وانتظروا اقتراب بقية المحتجين، حيث تجري مظاهرة واسعة النطاق في سان فرانسيسكو ضد "قمة "أبيك" والإمبريالية الأمريكية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
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