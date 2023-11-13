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https://sputnikarabic.ae/20231113/مقاتلات-سوخوي--35-تجوب-سماء-دبي-بلوحة-فنية-فيديو--1083115243.html
مقاتلات "سوخوي- 35" تجوب سماء دبي بلوحة فنية... فيديو
مقاتلات "سوخوي- 35" تجوب سماء دبي بلوحة فنية... فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة "فرسان روسيا" خلال مشاركتهم في معرض "دبي للطيران الدولي". 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T14:03+0000
2023-11-13T14:03+0000
العالم العربي
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وأظهر المقطع مشاهد لعرض للمقاتلات الروسية من طراز "سو-35-إس"في سماء مدينة دبي الإماراتية. وفي وقت سابق، أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن فريق الفرسان الروس للاستعراضات الجوية سيشارك في العروض الجوية في معرض دبي للطيران، مضيفًا أن الفريق وصل إلى الإمارات العربية المتحدة.
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مقاتلات "سوخوي- 35" تجوب سماء دبي بلوحة فنية... فيديو

14:03 GMT 13.11.2023
© Sputnik . Georgiy Zimarevالطائرة متعددة المهام سوخوي 27 ضمن فرقة "فرسان روسيا"
الطائرة متعددة المهام سوخوي 27 ضمن فرقة فرسان روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© Sputnik . Georgiy Zimarev
تابعنا عبر
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة "فرسان روسيا" خلال مشاركتهم في معرض "دبي للطيران الدولي".
وأظهر المقطع مشاهد لعرض للمقاتلات الروسية من طراز "سو-35-إس"في سماء مدينة دبي الإماراتية.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن فريق الفرسان الروس للاستعراضات الجوية سيشارك في العروض الجوية في معرض دبي للطيران، مضيفًا أن الفريق وصل إلى الإمارات العربية المتحدة.
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