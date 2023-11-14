https://sputnikarabic.ae/20231114/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-مسؤولين-في-حركة-حماس-1083146385.html

أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين في حركة "حماس"

أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين في حركة "حماس"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت حزمة عقوبات جديدة، تشمل أفرادا وكيانات على صلة بحركة حماس الفلسطينية. 14.11.2023, سبوتنيك عربي

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وجاء في بيان للوزارة: "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فرض، اليوم (الثلاثاء)، عقوبات تشمل أفرادًا وكيانات على صلة بحركة حماس"، وهي ثالث حزمة من العقوبات منذ هجوم حركة حماس، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إسرائيل.وتابع البيان: "عقوبات اليوم منسقة مع إجراءات اتخذتها المملكة المتحدة، وتهدف إلى حماية النظام المالي العالمي من التلاعب على يد حماس وداعميها".وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها، بما في ذلك المملكة المتحدة، لحرمان "حماس" من القدرة على جمع الأموال واستخدامها لتنفيذ أغراضها، بحسب البيان.ووفقا للبيان، فإنه ومن بين الأشخاص الجدد على قائمة العقوبات أحد مؤسسي حركة "حماس"، وزير الخارجية الفلسطيني السابق، محمود الزهار.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231027/أمريكا-تعلن-فرض-عقوبات-جديدة-على-حماس-وأعضاء-في-الحرس-الثوري-الإيراني-1082518560.html

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