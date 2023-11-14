عربي
https://sputnikarabic.ae/20231114/أنباء-عن-إصابات-خطيرة-لمواطنين-إسرائيليين-في-تل-أبيب-جراء-سقوط-رشقات-صاروخية-من-غزة-1083151234.html
أنباء عن إصابات خطيرة لمواطنين إسرائيليين في تل أبيب جراء سقوط رشقات صاروخية من غزة
أنباء عن إصابات خطيرة لمواطنين إسرائيليين في تل أبيب جراء سقوط رشقات صاروخية من غزة
أصيب مواطنان إسرائيليان اثنان بجروح خطيرة وطفيفة جراء سقوط شظايا رشقات صاروخية أطلقت على مدينة تل أبيب، اليوم الثلاثاء. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T16:30+0000
2023-11-14T16:30+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/04/1078721733_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_db282009619b2a55972bd0b2f913c312.jpg
وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، اليوم الثلاثاء، أن "مواطنين إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة وطفيفة، على خلفية سقوط بقايا رشقات أو شظايا رشقات صاروخية أطلقت من قطاع غزة، على مدينة تل أبيب".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة، إلى 11255 قتيلا وارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في الضفة الغربية إلى 196 قتيلا.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231114/للمرة-الأولى-منذ-عام-2000-وزير-الدفاع-الفرنسي-يزور-إسرائيل-الجمعة-1083150358.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/04/1078721733_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_ed86b4012d7b09c881171af351447056.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى

أنباء عن إصابات خطيرة لمواطنين إسرائيليين في تل أبيب جراء سقوط رشقات صاروخية من غزة

16:30 GMT 14.11.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZعملية دهس في تل أبيب، 4 يوليو 2023
عملية دهس في تل أبيب، 4 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
أصيب مواطنان إسرائيليان اثنان بجروح خطيرة وطفيفة جراء سقوط شظايا رشقات صاروخية أطلقت على مدينة تل أبيب، اليوم الثلاثاء.
وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، اليوم الثلاثاء، أن "مواطنين إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة وطفيفة، على خلفية سقوط بقايا رشقات أو شظايا رشقات صاروخية أطلقت من قطاع غزة، على مدينة تل أبيب".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة، إلى 11255 قتيلا وارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في الضفة الغربية إلى 196 قتيلا.
وزير الجيوش (الدفاع) الفرنسي سيباستيان ليكورنو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
للمرة الأولى منذ عام 2000.. وزير الدفاع الفرنسي يزور إسرائيل الجمعة
16:03 GMT
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сигнальные ракеты, сброшенные израильскими войсками над палестинской территорией - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف ولا جديد في ملف الأسرى.. صور وفيديو16:51 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала