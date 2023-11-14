https://sputnikarabic.ae/20231114/أنباء-عن-إصابات-خطيرة-لمواطنين-إسرائيليين-في-تل-أبيب-جراء-سقوط-رشقات-صاروخية-من-غزة-1083151234.html
أنباء عن إصابات خطيرة لمواطنين إسرائيليين في تل أبيب جراء سقوط رشقات صاروخية من غزة
أنباء عن إصابات خطيرة لمواطنين إسرائيليين في تل أبيب جراء سقوط رشقات صاروخية من غزة
أصيب مواطنان إسرائيليان اثنان بجروح خطيرة وطفيفة جراء سقوط شظايا رشقات صاروخية أطلقت على مدينة تل أبيب، اليوم الثلاثاء. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T16:30+0000
2023-11-14T16:30+0000
2023-11-14T16:30+0000
إسرائيل
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حركة حماس
طوفان الأقصى
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وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، اليوم الثلاثاء، أن "مواطنين إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة وطفيفة، على خلفية سقوط بقايا رشقات أو شظايا رشقات صاروخية أطلقت من قطاع غزة، على مدينة تل أبيب".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة، إلى 11255 قتيلا وارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في الضفة الغربية إلى 196 قتيلا.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231114/للمرة-الأولى-منذ-عام-2000-وزير-الدفاع-الفرنسي-يزور-إسرائيل-الجمعة-1083150358.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
أنباء عن إصابات خطيرة لمواطنين إسرائيليين في تل أبيب جراء سقوط رشقات صاروخية من غزة
أصيب مواطنان إسرائيليان اثنان بجروح خطيرة وطفيفة جراء سقوط شظايا رشقات صاروخية أطلقت على مدينة تل أبيب، اليوم الثلاثاء.
وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، اليوم الثلاثاء، أن "مواطنين إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة وطفيفة، على خلفية سقوط بقايا رشقات أو شظايا رشقات صاروخية أطلقت من قطاع غزة، على مدينة تل أبيب".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة، إلى 11255 قتيلا وارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في الضفة الغربية إلى 196 قتيلا.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة
، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.