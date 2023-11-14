https://sputnikarabic.ae/20231114/إعلام-خفض-المساعدات-الأمريكية-لكييف-سينعكس-سلبا-على-الغرب-1083128020.html
إعلام: خفض المساعدات الأمريكية لكييف سينعكس سلبا على الغرب
إعلام: خفض المساعدات الأمريكية لكييف سينعكس سلبا على الغرب
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، نقلا عن خبراء محليين، أن خفض الدعم المالي لكييف من قبل الولايات المتحدة سيؤدي إلى عواقب وخيمة ليس فقط على أوكرانيا نفسها، ولكن على... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T05:38+0000
2023-11-14T05:38+0000
2023-11-14T05:38+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078502265_0:293:2881:1914_1920x0_80_0_0_850cac07b615994677870968e6abd9b3.jpg
ولفتت الصحيفة الأوكرانية، نقلا عن رأي الخبير الاقتصادي فلاديمير لوغوفسكي، الذي اعتبر أن إلغاء المساعدة المالية سيؤدي إلى "استمرار الغرب في دفع تكاليف أوكرانيا، ولكن بشكل مختلف".وأضاف قائلا: "إن خفض المساعدات سيؤدي إلى زيادة عدد الأوكرانيين الفارين إلى أوروبا ودول أخرى كلاجئين، وبالتالي سيخلق ذلك عبئًا اقتصاديًا أكبر على الغرب".ومن جهته، قدم الخبير، كينج بانيان، تقييمًا في الاقتصاد الأوكراني أوضح فيه أنه واثق من أن انخفاض الدعم المالي لكييف من الولايات المتحدة، قد يُفقد أوكرانيا مصادر التمويل الأخرى.وبحسب بانيان، فإن صندوق النقد الدولي سيرفض إقراض الدولة الأوكرانية إذا رأى أن كييف لن تتمكن من إعادة المبلغ المقترض من الصندوق. بالإضافة إلى التأثير السلبي الذي ستشهده الزراعة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231113/أوكرانيا-تأمل-أن-يستثمر-الاتحاد-الأوروبي-20-مليار-يورو-في-إنشاء-صندوق-خاص-لكييف-1083122366.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078502265_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_bd2b0bbe801c3d128bacfa33ac5c21d2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: خفض المساعدات الأمريكية لكييف سينعكس سلبا على الغرب
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، نقلا عن خبراء محليين، أن خفض الدعم المالي لكييف من قبل الولايات المتحدة سيؤدي إلى عواقب وخيمة ليس فقط على أوكرانيا نفسها، ولكن على الغرب أيضا.
ولفتت الصحيفة الأوكرانية، نقلا عن رأي الخبير الاقتصادي فلاديمير لوغوفسكي، الذي اعتبر أن إلغاء المساعدة المالية سيؤدي إلى "استمرار الغرب في دفع تكاليف أوكرانيا، ولكن بشكل مختلف".
وأضاف قائلا: "إن خفض المساعدات سيؤدي إلى زيادة عدد الأوكرانيين الفارين إلى أوروبا ودول أخرى كلاجئين، وبالتالي سيخلق ذلك عبئًا اقتصاديًا أكبر على الغرب".
ومن جهته، قدم الخبير، كينج بانيان، تقييمًا في الاقتصاد الأوكراني أوضح فيه أنه واثق من أن انخفاض الدعم المالي لكييف من الولايات المتحدة، قد يُفقد أوكرانيا مصادر التمويل الأخرى.
وبحسب بانيان، فإن صندوق النقد الدولي سيرفض إقراض الدولة الأوكرانية إذا رأى أن كييف لن تتمكن من إعادة المبلغ المقترض من الصندوق. بالإضافة إلى التأثير السلبي الذي ستشهده الزراعة الأوكرانية.