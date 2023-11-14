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القوات الروسية تدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20231114/إعلام-غربي-يتحدث-عن-تقليل-المساعدات-الأمريكية-إلى-كييف--1083136496.html
إعلام غربي يتحدث عن تقليل المساعدات الأمريكية إلى كييف
إعلام غربي يتحدث عن تقليل المساعدات الأمريكية إلى كييف
أفادت وسائل إعلام غربية بأن اهتمام الكونغرس الأمريكي بتمويل كييف أصبح أقل من أي وقت مضى، وذلك في خضم الأولويات الأمنية المتنافسة لأمريكا بما في ذلك إسرائيل... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T11:22+0000
2023-11-14T11:22+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يقول حلفاء أوكرانيا أنها (أوكرانيا) تنفد من المال والوقت. لكن اهتمام الكونغرس بتمويل معركتها ضد القوات الروسية أصبح أقل من أي وقت مضى".وتابع المنشور: "المنافسة الأمنية المتزايدة من أولويات الأمن القومي الأخرى، بما في ذلك إسرائيل والحدود الجنوبية لأمريكا، قد تنذر بإنهاء المساعدة الأمريكية المستمرة لحليفها الأوروبي المحاصر".ولاحظت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الاحتمال المتزايد بأن الكونغرس لن يوافق على مساعدات إضافية إلى أوكرانيا يمكن أن يكون له عواقب جيوسياسية خطيرة، مما يقوض أحد أهداف السياسة الخارجية الرئيسية للرئيس الأمريكي، جو بايدن.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، أن القوات الأوكرانية تخشى أنه نظرا لضعف اهتمام الغرب بسبب الصراع في الشرق الأوسط، فإنها ستضطر إلى التراجع، وربما حتى إلى لفوف. وبحسب المنشور، هناك أيضًا مخاوف من أن القوات الأوكرانية ستضطر إلى تقنين استخدام الإمدادات في حالة حدوث مزيد من التصعيد للصراع في الشرق الأوسط.
https://sputnikarabic.ae/20231114/بلينكن-يعترف-بوجود-خلافات-داخل-الخارجية-الأمريكية-حول-الحرب-بين-إسرائيل-وحماس-1083134944.html
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إعلام غربي يتحدث عن تقليل المساعدات الأمريكية إلى كييف

11:22 GMT 14.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن اهتمام الكونغرس الأمريكي بتمويل كييف أصبح أقل من أي وقت مضى، وذلك في خضم الأولويات الأمنية المتنافسة لأمريكا بما في ذلك إسرائيل والحدود الجنوبية لأمريكا.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يقول حلفاء أوكرانيا أنها (أوكرانيا) تنفد من المال والوقت. لكن اهتمام الكونغرس بتمويل معركتها ضد القوات الروسية أصبح أقل من أي وقت مضى".
وتابع المنشور: "المنافسة الأمنية المتزايدة من أولويات الأمن القومي الأخرى، بما في ذلك إسرائيل والحدود الجنوبية لأمريكا، قد تنذر بإنهاء المساعدة الأمريكية المستمرة لحليفها الأوروبي المحاصر".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ويقف خلفه متظاهرون يرفعون أيديهم في الهواء خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ لفحص الطلب الإضافي للأمن القومي، في الكونغرس، واشنطن، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
بلينكن يعترف بوجود خلافات داخل الخارجية الأمريكية حول الحرب بين إسرائيل و"حماس"‏
09:56 GMT
ولاحظت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الاحتمال المتزايد بأن الكونغرس لن يوافق على مساعدات إضافية إلى أوكرانيا يمكن أن يكون له عواقب جيوسياسية خطيرة، مما يقوض أحد أهداف السياسة الخارجية الرئيسية للرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، أن القوات الأوكرانية تخشى أنه نظرا لضعف اهتمام الغرب بسبب الصراع في الشرق الأوسط، فإنها ستضطر إلى التراجع، وربما حتى إلى لفوف. وبحسب المنشور، هناك أيضًا مخاوف من أن القوات الأوكرانية ستضطر إلى تقنين استخدام الإمدادات في حالة حدوث مزيد من التصعيد للصراع في الشرق الأوسط.
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