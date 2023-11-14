عربي
القوات الروسية تدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231114/إعلام-يكشف-عن-تعثر-زيلينسكي-بعقبات-على-3-محاور-استراتيجية-1083141199.html
إعلام يكشف عن تعثر زيلينسكي بعقبات على 3 محاور استراتيجية
إعلام يكشف عن تعثر زيلينسكي بعقبات على 3 محاور استراتيجية
صرحت صحيفة تركية، أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي هُزم على الجبهة وفقد نفوذه على المسرح العالمي وداخل بلاده. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T12:20+0000
2023-11-14T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "أوكرانيا لا تزال تخسر على الجبهة، وفي الدبلوماسية، وفي السياسة الداخلية".ووفقا للصحيفة، فإن الوضع في مسرح العمليات العسكرية ليس لصالح الجمهورية السوفييتية السابقة. ولا يستبعد أن تشن القوات الروسية هجومًا انتقاميًا واسع النطاق ضد القوات المسلحة الأوكرانية بعد فشلها.في الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام فلاديمير زيلينسكي آخذ في الضعف. وبعد تدهور الوضع في الشرق الأوسط، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم كل من كييف وتل أبيب.وفي الوقت نفسه، في أكتوبر/تشرين الأول، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأمريكيين مشروع قانون يسمح بتخصيص المساعدات لإسرائيل، ولكن ليس لرعاية أوكرانيا. يأتي ذلك بعد أن أرسل رئيس البيت الأبيض طلب ميزانية بقيمة 61.4 مليار دولار للجمهورية السوفييتية السابقة.ونتيجة لذلك، وافق مجلس النواب في الأسبوع الماضي على مشروع قانون منفصل لتخصيص مساعدات لإسرائيل تبلغ حوالي 14.3 مليار دولار، دون ذكر أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231113/مستشار-رئاسي-أوكراني-أسبق-يفضح-زج-زيلينسكي-لجنود-عزل-على-الجبهة--1083103426.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام يكشف عن تعثر زيلينسكي بعقبات على 3 محاور استراتيجية

12:20 GMT 14.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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صرحت صحيفة تركية، أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي هُزم على الجبهة وفقد نفوذه على المسرح العالمي وداخل بلاده.
وقالت الصحيفة: "أوكرانيا لا تزال تخسر على الجبهة، وفي الدبلوماسية، وفي السياسة الداخلية".

وأشارت إلى أن زيلينسكي يواجه انتقادات لاذعة بأنه أصبح فعلا شخصا غير مرغوب فيه في أوكرانيا. وبالإضافة إلى ذلك، فقد الرئيس شعبيته السابقة على الساحة الدولية، وتتخلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تدريجياً عن دعمهما لكييف.

ووفقا للصحيفة، فإن الوضع في مسرح العمليات العسكرية ليس لصالح الجمهورية السوفييتية السابقة. ولا يستبعد أن تشن القوات الروسية هجومًا انتقاميًا واسع النطاق ضد القوات المسلحة الأوكرانية بعد فشلها.

وأضافت صحيفة " dikGAZETE": "روسيا تمتلك الأسلحة والجيش اللازم لشن هجوم قوي".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
مستشار رئاسي أوكراني أسبق يفضح زج زيلينسكي "لجنود عزل" على الجبهة
أمس, 09:35 GMT
في الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام فلاديمير زيلينسكي آخذ في الضعف. وبعد تدهور الوضع في الشرق الأوسط، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم كل من كييف وتل أبيب.
وفي الوقت نفسه، في أكتوبر/تشرين الأول، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأمريكيين مشروع قانون يسمح بتخصيص المساعدات لإسرائيل، ولكن ليس لرعاية أوكرانيا. يأتي ذلك بعد أن أرسل رئيس البيت الأبيض طلب ميزانية بقيمة 61.4 مليار دولار للجمهورية السوفييتية السابقة.
ونتيجة لذلك، وافق مجلس النواب في الأسبوع الماضي على مشروع قانون منفصل لتخصيص مساعدات لإسرائيل تبلغ حوالي 14.3 مليار دولار، دون ذكر أوكرانيا.
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