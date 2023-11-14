https://sputnikarabic.ae/20231114/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-لتتجاوز-11-ألف-قتيل-في-غزة-و196-بالضفة--1083149948.html
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لتتجاوز 11 ألف قتيل في غزة و196 بالضفة
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لتتجاوز 11 ألف قتيل في غزة و196 بالضفة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 11255 قتيلا وارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في الضفة الغربية إلى 196 قتيلا. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T16:00+0000
2023-11-14T16:00+0000
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وأفاد بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء: "بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة حتى مساء 13 نوفمبر(تشرين الثاني) 11255 شهيدا وبلغ عدد شهداء الضفة الغربية، منذ يوم 7 أكتوبر 196 قتيلا".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231114/السعودية-وإيران-تدينان-هجوم-إسرائيل-على-مقر-اللجنة-القطرية-لإعادة-إعمار-غزة-1083135620.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لتتجاوز 11 ألف قتيل في غزة و196 بالضفة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 11255 قتيلا وارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في الضفة الغربية إلى 196 قتيلا.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء: "بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة حتى مساء 13 نوفمبر(تشرين الثاني) 11255 شهيدا وبلغ عدد شهداء الضفة الغربية، منذ يوم 7 أكتوبر 196 قتيلا".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.