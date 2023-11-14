https://sputnikarabic.ae/20231114/الأمم-المتحدة-أوكرانيا-انتهكت-خلال-المعارك-اتفاقية-أوتاوا-لحظر-الألغام-المضادة-للأفراد-1083135417.html
الأمم المتحدة: أوكرانيا انتهكت خلال المعارك اتفاقية "أوتاوا" لحظر الألغام المضادة للأفراد
الأمم المتحدة: أوكرانيا انتهكت خلال المعارك اتفاقية "أوتاوا" لحظر الألغام المضادة للأفراد
أكد عضو معهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح مارك هيزني، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا انتهكت اتفاقية "أوتاوا"، التي تحظر الألغام المضادة للأفراد، خلال المعارك... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T10:24+0000
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جنيف – سبوتنيك. وقال هيزني للصحفيين، خلال عرض تقرير لرصد الألغام الأرضية لعام 2023: "هناك أسباب مقنعة للاعتقاد بأن أوكرانيا انتهكت معاهدة "أوتاوا" لعام 1997، التي تحظر الألغام المضادة للأفراد، خلال القتال في إيزيوم، عام 2022".وكانت معلومات نشرت على الموقع الإلكتروني لاتفاقية "أوتاوا"، في شباط/فبراير، تفيد بأن رئيسها سيجري حوارًا مع أوكرانيا، بعد نشر تقرير "هيومن رايتس ووتش" حول استخدام كييف أسلحة محظورة بموجب الاتفاقية.كما تم إرسال الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بهذا الخصوص، لكن أوكرانيا أكدت في الاجتماع السنوي لاتفاقية "أوتاوا" في جنيف، في حزيران/يونيو، أنها لا تستخدم هذا النوع من الأسلحة في الصراع مع روسيا.وقد تم تصميم لغم "ليبيستوك" شديد الانفجار المضاد للأفراد، لإصابة الأرجل، عندما يتم الدوس عليه.وكانت أوكرانيا صادقت، في العام 2005، على اتفاقية "أوتاوا"، التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد.
https://sputnikarabic.ae/20231112/إعلام-غربي-أوكرانيا-فقدت-معدات-عسكرية-باهظة-الثمن--1083082229.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: أوكرانيا انتهكت خلال المعارك اتفاقية "أوتاوا" لحظر الألغام المضادة للأفراد
أكد عضو معهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح مارك هيزني، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا انتهكت اتفاقية "أوتاوا"، التي تحظر الألغام المضادة للأفراد، خلال المعارك في مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركوف، وكذلك استخدمت في دونيتسك.
جنيف – سبوتنيك. وقال هيزني للصحفيين، خلال عرض تقرير لرصد الألغام الأرضية لعام 2023: "هناك أسباب مقنعة للاعتقاد بأن أوكرانيا انتهكت معاهدة "أوتاوا" لعام 1997، التي تحظر الألغام المضادة للأفراد، خلال القتال في إيزيوم، عام 2022".
وأشار إلى أن معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، لديه أيضاً أدلة على استخدام الألغام المضادة للأفراد في دونباس، ولا سيما في دونيتسك، حيث قام السكان المحليون بنشر مقاطع مصورة حول تجميع هذه الألغام أو إطلاق النار عليها لتفجيرها.
وكانت معلومات نشرت على الموقع الإلكتروني لاتفاقية "أوتاوا"، في شباط/فبراير، تفيد بأن رئيسها سيجري حوارًا مع أوكرانيا، بعد نشر تقرير "هيومن رايتس ووتش" حول استخدام كييف أسلحة محظورة بموجب الاتفاقية.
وفي وقت سابق، وزعت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، حول استخدام كييف لألغام "ليبيستوك" المضادة للأفراد ضد السكان المدنيين في دونباس.
كما تم إرسال الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بهذا الخصوص، لكن أوكرانيا أكدت في الاجتماع السنوي لاتفاقية "أوتاوا" في جنيف، في حزيران/يونيو، أنها لا تستخدم هذا النوع من الأسلحة في الصراع مع روسيا.
وقد تم تصميم لغم "ليبيستوك" شديد الانفجار المضاد للأفراد، لإصابة الأرجل، عندما يتم الدوس عليه.
وكانت أوكرانيا صادقت، في العام 2005، على اتفاقية "أوتاوا"، التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد.