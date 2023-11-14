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https://sputnikarabic.ae/20231114/الجيش-الإسرائيلي-اعتراض-هدف-مشبوه-قرب-شواطئ-عكا-1083136719.html
الجيش الإسرائيلي: اعتراض "هدف مشبوه" قرب شواطئ عكا
الجيش الإسرائيلي: اعتراض "هدف مشبوه" قرب شواطئ عكا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراض "هدف مشبوه" جرى رصده بالقرب من شواطئ عكا شمالي البلاد. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T11:20+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي: "اعترضت مقاتلات الدفاع الجوي قبل قليل هدفا مشبوها تم تحديده بالقرب من شواطئ عكا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف الجيش أنه "لم يتم إطلاق صفارات الإنذار في عكا أو البلدات المجاورة "وفقا للبروتوكول"، وذلك لأن الهدف لا يشكّل تهديدا للمدنيين".وتشهد الحدود الإسرائيلية مع كل من لبنان وسوريا توترا متصاعدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، إذ تتعرض إسرائيل لهجمات محدودة عابرة للحدود، وترد عليها بقصف مناطق في الأراضي السورية واللبنانية.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231114/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جنديين-إضافيين-في-معارك-شمالي-قطاع-غزة-1083127527.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار سوريا اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار سوريا اليوم

الجيش الإسرائيلي: اعتراض "هدف مشبوه" قرب شواطئ عكا

11:20 GMT 14.11.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZمقاتلة F-15 الإسرائيلية
مقاتلة F-15 الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
مقاتلة F-15 الإسرائيلية
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراض "هدف مشبوه" جرى رصده بالقرب من شواطئ عكا شمالي البلاد.
وقال الجيش الإسرائيلي: "اعترضت مقاتلات الدفاع الجوي قبل قليل هدفا مشبوها تم تحديده بالقرب من شواطئ عكا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف الجيش أنه "لم يتم إطلاق صفارات الإنذار في عكا أو البلدات المجاورة "وفقا للبروتوكول"، وذلك لأن الهدف لا يشكّل تهديدا للمدنيين".
وتشهد الحدود الإسرائيلية مع كل من لبنان وسوريا توترا متصاعدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، إذ تتعرض إسرائيل لهجمات محدودة عابرة للحدود، وترد عليها بقصف مناطق في الأراضي السورية واللبنانية.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
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04:06 GMT
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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