https://sputnikarabic.ae/20231114/الجيش-الإسرائيلي-اعتراض-هدف-مشبوه-قرب-شواطئ-عكا-1083136719.html
الجيش الإسرائيلي: اعتراض "هدف مشبوه" قرب شواطئ عكا
الجيش الإسرائيلي: اعتراض "هدف مشبوه" قرب شواطئ عكا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراض "هدف مشبوه" جرى رصده بالقرب من شواطئ عكا شمالي البلاد. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T11:20+0000
2023-11-14T11:20+0000
2023-11-14T11:20+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى
العالم
العالم العربي
لبنان
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102632/23/1026322385_0:151:5428:3204_1920x0_80_0_0_14aa65ffdd217b7ad5f7bb973a436c32.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي: "اعترضت مقاتلات الدفاع الجوي قبل قليل هدفا مشبوها تم تحديده بالقرب من شواطئ عكا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف الجيش أنه "لم يتم إطلاق صفارات الإنذار في عكا أو البلدات المجاورة "وفقا للبروتوكول"، وذلك لأن الهدف لا يشكّل تهديدا للمدنيين".وتشهد الحدود الإسرائيلية مع كل من لبنان وسوريا توترا متصاعدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، إذ تتعرض إسرائيل لهجمات محدودة عابرة للحدود، وترد عليها بقصف مناطق في الأراضي السورية واللبنانية.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231114/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جنديين-إضافيين-في-معارك-شمالي-قطاع-غزة-1083127527.html
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102632/23/1026322385_478:0:4951:3355_1920x0_80_0_0_b43ece35742eae47b2274561c832d6d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار سوريا اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار سوريا اليوم
الجيش الإسرائيلي: اعتراض "هدف مشبوه" قرب شواطئ عكا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراض "هدف مشبوه" جرى رصده بالقرب من شواطئ عكا شمالي البلاد.
وقال الجيش الإسرائيلي: "اعترضت مقاتلات الدفاع الجوي قبل قليل هدفا مشبوها تم تحديده بالقرب من شواطئ عكا"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف الجيش أنه "لم يتم إطلاق صفارات الإنذار في عكا أو البلدات المجاورة "وفقا للبروتوكول"، وذلك لأن الهدف لا يشكّل تهديدا للمدنيين".
وتشهد الحدود الإسرائيلية مع كل من لبنان وسوريا توترا متصاعدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، إذ تتعرض إسرائيل لهجمات محدودة عابرة للحدود، وترد عليها بقصف مناطق في الأراضي السورية واللبنانية.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.