https://sputnikarabic.ae/20231114/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جنديين-إضافيين-في-معارك-شمالي-قطاع-غزة-1083127527.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل وإصابة 6 جنود خلال القتال في شمال قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل وإصابة 6 جنود خلال القتال في شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة 6 جنود إضافيين خلال القتال في شمال قطاع غزة. 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T04:06+0000

2023-11-14T04:06+0000

2023-11-14T05:11+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قُتل جنديان من جيش الدفاع الإسرائيلي في معارك قطاع غزة، وهما الرقيب روي ماروم 21 عاما، والرقيب أول راز أبو العافية 27 عاما".وأضاف البيان: "كما أصيب جندي احتياطي من وحدة 5828 وجندي آخر من لواء 605 بجروح خطيرة في المعارك في شمال قطاع غزة".وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب أمس جنديان من وحدة 299 في الجيش الإسرائيلي، التابعة للفرقة 300، بجروح خطيرة نتيجة لاستهدافهما بصاروخ قرب منطقة مزروعة على الحدود اللبنانية".وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فقد ارتفع عدد القتلى العسكريين بذلك منذ بدء التصعيد مع حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 365 قتيلا.وشنت إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231111/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-5-من-جنوده-بقطاع-غزة-1083055216.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل