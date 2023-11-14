https://sputnikarabic.ae/20231114/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-أهدافا-لـحزب-الله-في-الجنوب-اللبناني-1083149762.html

برا وجوا... الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا لـ"حزب الله" في الجنوب اللبناني

برا وجوا... الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا لـ"حزب الله" في الجنوب اللبناني

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمته لأهداف تابعة لـ"حزب الله"، جنوبي لبنان، عبر استهدافها من البر والجو. 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T15:44+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن بيان عسكري للجيش الإسرائيلي، مهاجمته لأهداف في البنية التحتية لـ"حزب الله" من الجو، فضلا عن مهاجمة دبابات إسرائيلية لأهداف مشابهة من الأرض.وأكد البيان العسكري الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية، الجوية والبرية، هاجمت أهدافا لـ"حزب الله"، عبارة عن بنية تحتية للحزب اللبناني، مشيرا إلى أن دباباته استهدفت خلية "إرهابية" حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية، باتجاه مناطق الشمال الإسرائيلي.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان، ردا على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية تجاه موقع تابع للجيش الإسرائيلي، مضيفا في بيان له: "ردا على عمليات إطلاق نار من لبنان تجاه إسرائيل، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، مساء أمس (الأحد)، البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في لبنان".وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القصف طال عددا من مراكز قيادة العمليات، التي يستخدمها "حزب الله"، بحسب قوله.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231114/مصر-دعوة-وزير-المالية-الإسرائيلي-إلى-تهجير-سكان-غزة-غير-مسؤولة-وتخالف-القانون-الدولي--1083142190.html

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