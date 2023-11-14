https://sputnikarabic.ae/20231114/الخارجية-الروسية-بعثة-الاتحاد-الأوروبي-لبحث-الدعم-العسكري-لأوكرانيا-تصعد-التوتر-العالمي-1083135284.html
الخارجية الروسية: بعثة الاتحاد الأوروبي لبحث الدعم العسكري لأوكرانيا تصعد التوتر العالمي
الخارجية الروسية: بعثة الاتحاد الأوروبي لبحث الدعم العسكري لأوكرانيا تصعد التوتر العالمي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الثلاثاء، أن قرار الاتحاد الأوروبي بإرسال بعثة إلى كييف لبحث موضوع المساعدة العسكرية لأوكرانيا، سيكون... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T10:12+0000
2023-11-14T10:12+0000
2023-11-14T10:12+0000
روسيا
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وقال غالوزين للصحفيين تعليقا على التقارير التي تفيد بأن بعثة الاتحاد الأوروبي ستتوجه إلى كييف في كانون الأول/ ديسمبر المقبل: "أستطيع أن أصف هذا بأنه مثال آخر على السياسة غير المسؤولة للاتحاد الأوروبي، الذي يتعاطف، للأسف، مع النظام النازي في كييف، ويزوده بالسلاح".وأضاف غالوزين بالقول: "لا يحقق الاتحاد الأوروبي أي أهداف سوى إطالة أمد معاناة هذا النظام بشكل لا معنى له على الإطلاق وإطالة أمد الصراع، وبالتالي، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر في أوروبا الشرقية والعالم".وفي وقت سابق، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي فشلوا في اجتماعهم في لوكسمبورغ مرة أخرى في الاتفاق على تخصيص الدفعة الثامنة البالغة 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي لإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231113/أوكرانيا-تأمل-أن-يستثمر-الاتحاد-الأوروبي-20-مليار-يورو-في-إنشاء-صندوق-خاص-لكييف-1083122366.html
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روسيا
الخارجية الروسية: بعثة الاتحاد الأوروبي لبحث الدعم العسكري لأوكرانيا تصعد التوتر العالمي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الثلاثاء، أن قرار الاتحاد الأوروبي بإرسال بعثة إلى كييف لبحث موضوع المساعدة العسكرية لأوكرانيا، سيكون خطوة غير مسؤولة من قبل الاتحاد والتي ستؤدي لتصعيد التوتر العالمي.
وقال غالوزين للصحفيين تعليقا على التقارير التي تفيد بأن بعثة الاتحاد الأوروبي ستتوجه إلى كييف في كانون الأول/ ديسمبر المقبل: "أستطيع أن أصف هذا بأنه مثال آخر على السياسة غير المسؤولة للاتحاد الأوروبي، الذي يتعاطف، للأسف، مع النظام النازي في كييف، ويزوده بالسلاح".
وأضاف غالوزين بالقول: "لا يحقق الاتحاد الأوروبي أي أهداف سوى إطالة أمد معاناة هذا النظام بشكل لا معنى له على الإطلاق وإطالة أمد الصراع، وبالتالي، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر في أوروبا الشرقية والعالم".
وفي وقت سابق، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي فشلوا في اجتماعهم في لوكسمبورغ مرة أخرى في الاتفاق على تخصيص الدفعة الثامنة البالغة 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي لإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.