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https://sputnikarabic.ae/20231114/العثور-على-مخدر-الكوكائين-في-البيت-الأبيض-1083136314.html
العثور على مخدر "الكوكائين في البيت الأبيض
العثور على مخدر "الكوكائين في البيت الأبيض
نشرت صحيفة بريطانية للمرة الأولى صورا للكوكائين الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض في أوائل يوليو الماضي. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
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وأظهرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورا لكيس من المسحوق الأبيض ملقى في إحدى زنازين خزانة التخزين. وقال المصدر للصحيفة أنه لم يتم تخصيص الخزائن لموظفين محددين ويمكن للضيوف اختيار الخزانة التي سيستخدمونها ثم أخذ المفتاح.ولفتت الصحيفة إلى أن زوار الجناح الغربي يستخدمونها وليس البيت الأبيض أو الإدارة الرئاسية.وبحسب المصدر نفسه، فإن صاحب المخدر على الأرجح هو شخص جاء لزيارة البيت الأبيض.
https://sputnikarabic.ae/20210320/تعاطي-المخدرات-يسبب-بإقالة-موظفين-من-البيت-الأبيض-1048409807.html
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العثور على مخدر "الكوكائين في البيت الأبيض

11:11 GMT 14.11.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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نشرت صحيفة بريطانية للمرة الأولى صورا للكوكائين الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض في أوائل يوليو الماضي.
وأظهرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورا لكيس من المسحوق الأبيض ملقى في إحدى زنازين خزانة التخزين.
وقال المصدر للصحيفة أنه لم يتم تخصيص الخزائن لموظفين محددين ويمكن للضيوف اختيار الخزانة التي سيستخدمونها ثم أخذ المفتاح.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2021
تعاطي المخدرات يسبب بإقالة موظفين من البيت الأبيض
20 مارس 2021, 05:21 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن زوار الجناح الغربي يستخدمونها وليس البيت الأبيض أو الإدارة الرئاسية.
وبحسب المصدر نفسه، فإن صاحب المخدر على الأرجح هو شخص جاء لزيارة البيت الأبيض.
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