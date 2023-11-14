https://sputnikarabic.ae/20231114/العثور-على-مخدر-الكوكائين-في-البيت-الأبيض-1083136314.html
العثور على مخدر "الكوكائين في البيت الأبيض
العثور على مخدر "الكوكائين في البيت الأبيض
نشرت صحيفة بريطانية للمرة الأولى صورا للكوكائين الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض في أوائل يوليو الماضي. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T11:11+0000
2023-11-14T11:11+0000
2023-11-14T11:11+0000
العالم
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وأظهرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورا لكيس من المسحوق الأبيض ملقى في إحدى زنازين خزانة التخزين. وقال المصدر للصحيفة أنه لم يتم تخصيص الخزائن لموظفين محددين ويمكن للضيوف اختيار الخزانة التي سيستخدمونها ثم أخذ المفتاح.ولفتت الصحيفة إلى أن زوار الجناح الغربي يستخدمونها وليس البيت الأبيض أو الإدارة الرئاسية.وبحسب المصدر نفسه، فإن صاحب المخدر على الأرجح هو شخص جاء لزيارة البيت الأبيض.
https://sputnikarabic.ae/20210320/تعاطي-المخدرات-يسبب-بإقالة-موظفين-من-البيت-الأبيض-1048409807.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
العثور على مخدر "الكوكائين في البيت الأبيض
نشرت صحيفة بريطانية للمرة الأولى صورا للكوكائين الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض في أوائل يوليو الماضي.
وأظهرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورا لكيس من المسحوق الأبيض ملقى في إحدى زنازين خزانة التخزين.
وقال المصدر للصحيفة أنه لم يتم تخصيص الخزائن لموظفين محددين ويمكن للضيوف اختيار الخزانة التي سيستخدمونها ثم أخذ المفتاح.
ولفتت الصحيفة إلى أن زوار الجناح الغربي يستخدمونها وليس البيت الأبيض أو الإدارة الرئاسية.
وبحسب المصدر نفسه، فإن صاحب المخدر على الأرجح هو شخص جاء لزيارة البيت الأبيض.