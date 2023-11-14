https://sputnikarabic.ae/20231114/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-لواء-الهجوم-79-الأوكراني-المجوقل-1083137306.html
القوات الروسية تدمر مركز قيادة لواء الهجوم "79" الأوكراني المجوقل
القوات الروسية تدمر مركز قيادة لواء الهجوم "79" الأوكراني المجوقل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت مركز قيادة لواء الهجوم "79" المحمول جوًا التابع للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T11:33+0000
2023-11-14T11:33+0000
2023-11-14T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية ومجموعات المدفعية التابعة للقوات الروسية موقع القيادة والمراقبة للواء الهجوم "79" المحمول جوا التابع للقوات الأوكرانية في منطقة أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو نحو 75 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، وخلال القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير مدفع "إم 777"، ومدفع "إم 46" ومدفع هاوتزر "دي 30".وتابع البيان أنه "على محور خيرسون بلغت خسائر العدو نحو 95 جنديا، و4 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير 3 مدافع من طراز "كراب"، ومدفعي "غفوزديكا"، ومركبة قتالية من طراز "إم آر إس غراد".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231114/القوات-الروسية-تدمر-23-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1083136884.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مركز قيادة لواء الهجوم "79" الأوكراني المجوقل
11:33 GMT 14.11.2023 (تم التحديث: 11:55 GMT 14.11.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت مركز قيادة لواء الهجوم "79" المحمول جوًا التابع للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية ومجموعات المدفعية التابعة للقوات الروسية موقع القيادة والمراقبة للواء الهجوم "79" المحمول جوا التابع للقوات الأوكرانية في منطقة أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أنه على اتجاه زابوروجيه، ألحقت القوات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية أضرارا بالقوى العاملة والمعدات للواء الميكانيكي "33" الأوكراني في منطقة وركينو في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو نحو 75 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، وخلال القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير مدفع "إم 777"، ومدفع "إم 46" ومدفع هاوتزر "دي 30".
وتابع البيان أنه "على محور خيرسون بلغت خسائر العدو نحو 95 جنديا، و4 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير 3 مدافع من طراز "كراب"، ومدفعي "غفوزديكا"، ومركبة قتالية من طراز "إم آر إس غراد".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.