https://sputnikarabic.ae/20231114/القوات-الروسية-تدمر-23-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1083136884.html
القوات الروسية تدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية أسقطت 23 مسيرة أوكرانية وقنبلة "جدام" موجهه. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T11:25+0000
2023-11-14T11:25+0000
2023-11-14T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير 23 طائرة دون طيار في مناطق عدة من جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خيرسون ومنطقة زابوروجيه".وبحسب البيان: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من مجموعة القوات "الغربية"، خلال العمليات النشطة بدعم من نيران الطيران والمدفعية، ثماني هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 32 و57 و67 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وزاجورويكوفكا في مقاطعة خاركوف".وقال البيان: "في اتجاه كراسني لمان، صدت وحدات مجموعة القوات "الوسطى" ستة هجمات لمجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة الثاني عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 210 من العسكريين بين قتيل وجريح، ومركبة مشاة قتالية من طراز برادلي، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر".
https://sputnikarabic.ae/20231114/إعلام-غربي-يتحدث-عن-تقليل-المساعدات-الأمريكية-إلى-كييف--1083136496.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية
11:25 GMT 14.11.2023 (تم التحديث: 11:51 GMT 14.11.2023)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية أسقطت 23 مسيرة أوكرانية وقنبلة "جدام" موجهه.
وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير 23 طائرة دون طيار في مناطق عدة من جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خيرسون ومنطقة زابوروجيه".
وتابع البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخيين من طراز "هيمارس" وقنبلة جوية موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع".
وبحسب البيان: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من مجموعة القوات "الغربية"، خلال العمليات النشطة بدعم من نيران الطيران والمدفعية، ثماني هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 32 و57 و67 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وزاجورويكوفكا في مقاطعة خاركوف".
ووفقا للبيان، فإن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 155 عسكريًا وشاحنتين صغيرتين.
وقال البيان: "في اتجاه كراسني لمان، صدت وحدات مجموعة القوات "الوسطى" ستة هجمات لمجموعات هجومية من لواء القوات الخاصة الثاني عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 210 من العسكريين بين قتيل وجريح، ومركبة مشاة قتالية من طراز برادلي، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر".
وأضاف البيان: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من المجموعة "الجنوبية" بالتعاون مع الطيران والمدفعية خمس هجمات شنها اللواءان الميكانيكيان 22 و24 التابعان للقوات الأوكرانية وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 300 جندي بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتز "ميستا-بي".