https://sputnikarabic.ae/20231114/المتحدث-باسم-الهلال-الأحمر-الفلسطيني-خروج-ثاني-أكبر-مستشفى-في-غزة-عن-العمل-1083134839.html
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج ثاني أكبر مستشفى في غزة عن العمل
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج ثاني أكبر مستشفى في غزة عن العمل
أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، عبد الجليل حنجل، انقطاع الاتصالات مع غرفة العمليات في قطاع غزة، مشيرًا إلى انضمام مستشفى "الأمل" ومقر الهلال... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T10:00+0000
2023-11-14T10:00+0000
2023-11-14T10:00+0000
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وأوضح حنجل في حديثٍ لراديو "سبوتنيك" أن مستشفى "القدس" الذي يُعد ثاني أكبر مستشفى في غزة والتابع للهلال الأحمر تم إخلاؤه من جميع النازحين، حيث بقي 300 شخص بين مرضى ومرافقيهم، والطواقم الطبية وهم من دون مياه أو طعام أو كهرباء، بعدما حاصرته قوة من الدبابات الإسرائيلية وجرى قصفه.أما بالنسبة لسيارات الإسعاف العاملة في قطاع غزة، فأوضح حنجل أن لديهم 30 سيارة إسعاف تعمل في مناطق مختلفة، منها 18 سيارة في غزة، لكن الآن العمل يقتصر على 5 سيارات إسعاف فقط، وذلك بسبب حصار الدبابات الإسرائيلية لمستشفى القدس حيث تتواجد المحطة الأساسية لسيارات الإسعاف.وأشار إلى توجّه قرابة 8 آلاف من النازحين إلى مستشفى الأمل الموجود في خان يونس، وهناك 95 مريضاً منهم 25 في حال خطر.ورأى المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن المستشفيات الميدانية ليست الحل الأفضل بل هي وظيفتها تتمثّل بإسعاف الجرحى وتحويلهم إلى المستشفيات.وأكد أنهم ناشدوا المؤسسات الدولية من خلال كلمتهم في مجلس الأمن المجتمع الدولي، بمساعدة المستشفيات تجنبًا لانهيار القطاع الطبي ولكن من دون جدوى.
https://sputnikarabic.ae/20231114/أعضاء-في-الكنيست-الإسرائيلي-يدعون-إلى-تهجير-سكان-غزة-إلى-دول-العالم-1083129466.html
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سبوتنيك عربي
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, الهلال الأحمر الفلسطيني
حصري, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, الهلال الأحمر الفلسطيني
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج ثاني أكبر مستشفى في غزة عن العمل
حصري
أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، عبد الجليل حنجل، انقطاع الاتصالات مع غرفة العمليات في قطاع غزة، مشيرًا إلى انضمام مستشفى "الأمل" ومقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس إلى المستشفيات الخارجة عن الخدمة بسبب نفاذ الوقود وانقطاع الكهرباء بشكلٍ كامل.
وأوضح حنجل في حديثٍ لراديو "سبوتنيك" أن مستشفى "القدس" الذي يُعد ثاني أكبر مستشفى في غزة والتابع للهلال الأحمر تم إخلاؤه من جميع النازحين، حيث بقي 300 شخص بين مرضى ومرافقيهم، والطواقم الطبية وهم من دون مياه أو طعام أو كهرباء، بعدما حاصرته قوة من الدبابات الإسرائيلية وجرى قصفه.
وكشف أن محاولة الصليب الأحمر الدولي تنسيق قافلة لإخلاء مستشفى القدس، فشلت بعد استهداف قافلة الإجلاء من قبل الجيش الإسرائيلي فعادت أدراجها إلى نابلس حيث أتت.
أما بالنسبة لسيارات الإسعاف العاملة في قطاع غزة، فأوضح حنجل أن لديهم 30 سيارة إسعاف تعمل في مناطق مختلفة، منها 18 سيارة في غزة، لكن الآن العمل يقتصر على 5 سيارات إسعاف فقط، وذلك بسبب حصار الدبابات الإسرائيلية لمستشفى القدس حيث تتواجد المحطة الأساسية لسيارات الإسعاف.
وأشار إلى توجّه قرابة 8 آلاف من النازحين إلى مستشفى الأمل الموجود في خان يونس، وهناك 95 مريضاً منهم 25 في حال خطر.
ولفت إلى أن الأخطر هو انقطاع الكهرباء، صباح اليوم الثلاثاء، عن المستشفى، فمولد الكهرباء الذي يخّدم قسم الولادة والطوارئ يكفي لـ24 ساعة فقط.
ورأى المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن المستشفيات الميدانية ليست الحل الأفضل بل هي وظيفتها تتمثّل بإسعاف الجرحى وتحويلهم إلى المستشفيات.
ودعا الهيئات الدولية والمنظمات إلى التوجّه إلى المستشفيات لدحض الادعاءات الإسرائيلية التي تزعم أن حركة "حماس" تتخذ من المستشفيات ملجأ أو مقرًا لها.
وأكد أنهم ناشدوا المؤسسات الدولية من خلال كلمتهم في مجلس الأمن المجتمع الدولي، بمساعدة المستشفيات تجنبًا لانهيار القطاع الطبي ولكن من دون جدوى.