https://sputnikarabic.ae/20231114/المتحدث-باسم-الهلال-الأحمر-الفلسطيني-خروج-ثاني-أكبر-مستشفى-في-غزة-عن-العمل-1083134839.html

المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج ثاني أكبر مستشفى في غزة عن العمل

المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج ثاني أكبر مستشفى في غزة عن العمل

أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، عبد الجليل حنجل، انقطاع الاتصالات مع غرفة العمليات في قطاع غزة، مشيرًا إلى انضمام مستشفى "الأمل" ومقر الهلال... 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T10:00+0000

2023-11-14T10:00+0000

2023-11-14T10:00+0000

حصري

أخبار فلسطين اليوم

اسرائيل

العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082762101_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d39cdf93bd5359eec10be82d16c88714.jpg

وأوضح حنجل في حديثٍ لراديو "سبوتنيك" أن مستشفى "القدس" الذي يُعد ثاني أكبر مستشفى في غزة والتابع للهلال الأحمر تم إخلاؤه من جميع النازحين، حيث بقي 300 شخص بين مرضى ومرافقيهم، والطواقم الطبية وهم من دون مياه أو طعام أو كهرباء، بعدما حاصرته قوة من الدبابات الإسرائيلية وجرى قصفه.أما بالنسبة لسيارات الإسعاف العاملة في قطاع غزة، فأوضح حنجل أن لديهم 30 سيارة إسعاف تعمل في مناطق مختلفة، منها 18 سيارة في غزة، لكن الآن العمل يقتصر على 5 سيارات إسعاف فقط، وذلك بسبب حصار الدبابات الإسرائيلية لمستشفى القدس حيث تتواجد المحطة الأساسية لسيارات الإسعاف.وأشار إلى توجّه قرابة 8 آلاف من النازحين إلى مستشفى الأمل الموجود في خان يونس، وهناك 95 مريضاً منهم 25 في حال خطر.ورأى المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن المستشفيات الميدانية ليست الحل الأفضل بل هي وظيفتها تتمثّل بإسعاف الجرحى وتحويلهم إلى المستشفيات.وأكد أنهم ناشدوا المؤسسات الدولية من خلال كلمتهم في مجلس الأمن المجتمع الدولي، بمساعدة المستشفيات تجنبًا لانهيار القطاع الطبي ولكن من دون جدوى.

https://sputnikarabic.ae/20231114/أعضاء-في-الكنيست-الإسرائيلي-يدعون-إلى-تهجير-سكان-غزة-إلى-دول-العالم-1083129466.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, الهلال الأحمر الفلسطيني