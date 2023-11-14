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https://sputnikarabic.ae/20231114/انطلاق-الكونغرس-العالمي-للإعلام-في-أبو-ظبي-بمشاركة-سبوتنيك-1083140707.html
انطلاق الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي بمشاركة "سبوتنيك"
انطلاق الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي بمشاركة "سبوتنيك"
انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الكونغرس العالمي في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الذي يستمر لثلاثة أيام، وتشارك "سبوتنيك" فيه. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
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وتشارك "سبوتنيك" في هذا الحدث العالمي من خلال منصة في المعرض تضم استوديو خاصا للحدث، بالإضافة لطاقم مختصين من الوكالة، لتعريف الضيوف والزائرين بما تقدمه الوكالة.وقد ارتفع عدد المشاركين في الكونغرس العالمي للإعلام هذا العام بنسبة 22% عن العام الفائت، ليصل عدد الدول إلى 172، تمثلهم 257 علامة تجارية. ويضم الكونغرس الحالي فعالية مخصصة لكبار المشترين في قطاع الإعلام، إذ يُتوقع حضور ما يزيد على 400 من كبار المشترين من كل أنحاء العالم. وينظم الكونغرس 36 جلسة رئيسية تتناول موضوعات رئيسية على رأسها الإعلام البيئي والاستدامة والابتكار ومشاركة الشباب في مستقبل الإعلام والتدريب والتطوير في المجال الإعلامي.
https://sputnikarabic.ae/20230220/سبوتنيك-تشارك-في-منتدى-الإعلام-السعودي-بالرياض-1073784827.html
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العالم, العالم العربي, سبوتنيك, أبو ظبي
العالم, العالم العربي, سبوتنيك, أبو ظبي

انطلاق الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي بمشاركة "سبوتنيك"

12:14 GMT 14.11.2023 (تم التحديث: 12:24 GMT 14.11.2023)
© Sputnikفريق وكالة "سبوتنيك" يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
فريق وكالة سبوتنيك يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© Sputnik
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انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الكونغرس العالمي في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الذي يستمر لثلاثة أيام، وتشارك "سبوتنيك" فيه.
وتشارك "سبوتنيك" في هذا الحدث العالمي من خلال منصة في المعرض تضم استوديو خاصا للحدث، بالإضافة لطاقم مختصين من الوكالة، لتعريف الضيوف والزائرين بما تقدمه الوكالة.
وقد ارتفع عدد المشاركين في الكونغرس العالمي للإعلام هذا العام بنسبة 22% عن العام الفائت، ليصل عدد الدول إلى 172، تمثلهم 257 علامة تجارية.
© Sputnik

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

© Sputnikالكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik
الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
© Sputnikالكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik
الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
© Sputnikالكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik
الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
© Sputnikالكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik
الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
© Sputnikالكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik
الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
© Sputnikالكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik
الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
© Sputnikفريق وكالة "سبوتنيك" يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
فريق وكالة سبوتنيك يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik
فريق وكالة "سبوتنيك" يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
1/8
© Sputnik

الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي

2/8
© Sputnik
الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
3/8
© Sputnik
الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
4/8
© Sputnik
الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
5/8
© Sputnik
الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
6/8
© Sputnik
الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
7/8
© Sputnik
الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
8/8
© Sputnik
فريق وكالة "سبوتنيك" يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام بمدينة أبو ظبي
ويضم الكونغرس الحالي فعالية مخصصة لكبار المشترين في قطاع الإعلام، إذ يُتوقع حضور ما يزيد على 400 من كبار المشترين من كل أنحاء العالم.
وينظم الكونغرس 36 جلسة رئيسية تتناول موضوعات رئيسية على رأسها الإعلام البيئي والاستدامة والابتكار ومشاركة الشباب في مستقبل الإعلام والتدريب والتطوير في المجال الإعلامي.
سبوتنيك تشارك في منتدى الإعلام السعودي في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
"سبوتنيك" تشارك في منتدى الإعلام السعودي بالرياض
20 فبراير, 17:52 GMT
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