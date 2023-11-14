https://sputnikarabic.ae/20231114/باحثة-إسرائيلية-محتجزة-في-العراق-تعترف-بالعمل-لصالح-الموساد-فيديو--1083127148.html
باحثة إسرائيلية محتجزة في العراق تعترف بالعمل لصالح الموساد.. فيديو
باحثة إسرائيلية محتجزة في العراق تعترف بالعمل لصالح الموساد.. فيديو
اعترفت الباحثة الإسرائيلية، إليزابيث تسوركوف، التي قُبض عليها في العراق، بإنها كانت تعمل لصالح الموساد والاستخبارات الأمريكية في العراق وسوريا. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T02:47+0000
2023-11-14T02:47+0000
2023-11-14T02:47+0000
العراق
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت تسوركوف في مقطع الفيديو الذي بثته القناة: "لقد عملت لصالح الموساد والاستخبارات المركزية الأمريكية. عملت في سوريا من أجل إقامة علاقات بين سوريا وقوات سوريا الديمقراطية شمال شرق الدولة. لقد زرتها في سنة 2022 بصفتي تابعة للموساد والاستخبارات المركزية الأمريكية".وأضافت: "عملت في العراق على مسألة إثارة الخلافات عن طريق تنظيم المظاهرات من أجل إثارة نزاع شيعي -شيعي داخل العراق".وقالت تسوركوف إنها تتابع جيدا الوضع في قطاع غزة وترى ما يفعله الجيش الإسرائيلي بالقطاع من قتل النساء والأطفال وقصف المستشفيات، معتبرة أن هذه السياسات تعزز الكراهية بين بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولن تؤدي إلى السلام مع قطاع غزة.ودعت تسوركوف أهالي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إلى التحرك ضد حكومة نتنياهو لوقف الحرب التي ستؤدي إلى مقتل أبنائهم المحتجزين.وأشارت تسوركوف إلى أنها خدمت دولة إسرائيل، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تتحرك لإنقاذها منذ القبض عليها لأكثر من 7 أشهر.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهم كتائب "حزب الله" العراقية بخطف الباحثة الأمنية الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف في مارس/ آذار الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230711/الخارجية-الإسرائيلية-اختطاف-مواطن-إسرائيلي-في-إثيوبيا-1078968812.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, إٍسرائيل, الجيش الإٍسرائيلي
العراق, أخبار العراق اليوم, إٍسرائيل, الجيش الإٍسرائيلي
باحثة إسرائيلية محتجزة في العراق تعترف بالعمل لصالح الموساد.. فيديو
اعترفت الباحثة الإسرائيلية، إليزابيث تسوركوف، التي قُبض عليها في العراق، بإنها كانت تعمل لصالح الموساد والاستخبارات الأمريكية في العراق وسوريا.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت تسوركوف في مقطع الفيديو الذي بثته القناة: "لقد عملت لصالح الموساد والاستخبارات المركزية الأمريكية. عملت في سوريا من أجل إقامة علاقات بين سوريا وقوات سوريا الديمقراطية شمال شرق الدولة. لقد زرتها في سنة 2022 بصفتي تابعة للموساد والاستخبارات المركزية الأمريكية".
وأضافت: "عملت في العراق على مسألة إثارة الخلافات عن طريق تنظيم المظاهرات من أجل إثارة نزاع شيعي -شيعي داخل العراق".
وقالت تسوركوف إنها تتابع جيدا الوضع في قطاع غزة وترى ما يفعله الجيش الإسرائيلي بالقطاع من قتل النساء والأطفال وقصف المستشفيات، معتبرة أن هذه السياسات تعزز الكراهية بين بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولن تؤدي إلى السلام مع قطاع غزة.
ودعت تسوركوف أهالي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إلى التحرك ضد حكومة نتنياهو لوقف الحرب التي ستؤدي إلى مقتل أبنائهم المحتجزين.
وأشارت تسوركوف إلى أنها خدمت دولة إسرائيل، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تتحرك لإنقاذها منذ القبض عليها لأكثر من 7 أشهر.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهم كتائب "حزب الله" العراقية بخطف الباحثة الأمنية الإسرائيلية إليزابيث
تسوركوف في مارس/ آذار الماضي.