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https://sputnikarabic.ae/20231114/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تواصل-القصف-واقتراب-صفقة-تبادل-الأسرى-فيديو-وصور--1083158436.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف واقتراب صفقة تبادل الأسرى.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف واقتراب صفقة تبادل الأسرى.. فيديو وصور
يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته العنيفة وقصف البري والبحري المتواصل على قطاع غزة، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أول أمس الاثنين، إن هناك نفقا... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T22:12+0000
2023-11-14T22:12+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
تصاعد النيران والدخان من المباني بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف واقتراب صفقة تبادل الأسرى.. فيديو وصور

22:12 GMT 14.11.2023
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يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته العنيفة وقصف البري والبحري المتواصل على قطاع غزة، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أول أمس الاثنين، إن هناك نفقا لحركة "حماس" بالقرب من مستشفى الرنتيسي في غزة، متهما "حماس" بتخصيص مكان في المستشفى لتخزين الأسلحة والقنابل والذخيرة.
على الجانب الآخر أشار متحدث كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، إلى أن قطر كانت تقود جهودا للوساطة للإفراج عن محتجزين من النساء والأطفال مقابل إطلاق سراح 200 طفل فلسطيني، و75 امرأة فلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل لا تزال تماطل.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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22:22 GMT 14.11.2023
"حماس" تدين بشدة التصريحات الأمريكية حول استخدام المستشفيات كـ"مراكز قيادة وسيطرة"
22:18 GMT 14.11.2023
مراسل "سبوتنيك": الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف شقة في حي الدرج بمدينة غزة وحديث أولي عن وقوع إصابات جراء الاستهداف
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