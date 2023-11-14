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https://sputnikarabic.ae/20231114/تونس-هجمات-إلكترونية-تستهدف-مواقع-حكومية-1083138600.html
تونس... هجمات إلكترونية تستهدف مواقع حكومية
تونس... هجمات إلكترونية تستهدف مواقع حكومية
أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال التونسية عن تعرض المواقع الحكومية لهجمات إلكترونية، تهدد السلامة ‏المعلوماتية للمؤسسات العامة‎.‎ 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T11:53+0000
2023-11-14T11:53+0000
تونس
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وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (أنشطة ‏شركة "ميتا" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، أمس الاثنين، إن "هجمات سيبرانية، أو بما يُعرف بعمليات التصيّد، تستهدف صفحات الوزارات والهياكل العمومية والخاصة".ودعت الوزارة إلى "الحذر وعدم النقر على أي رابط يأتي من صفحات مشبوهة أو غير معتمدة"، موضحة أن هذه الروابط "تحمل محتوى ضارا ويشكل تهديدا للسلامة المعلوماتية الخاصة بالهياكل والمؤسسات".يأتي هذا، بعد أن أكد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة ميناء القاهرة الجوي، الدكتور مهندس عبد الخالق محمد، أن موقع مطار القاهرة الجوي، تعرض منذ بداية يوم الأحد الماضي لهجوم سيبراني، بغرض تعطيل العمل على الموقع الإلكتروني للمطار في الوقت الحالي.وأشار عبد الخالق محمد إلى أن الموقع يقدم بعض الخدمات الداخلية للمطار، ولا يحتوي على بيانات خاصة بجداول الرحلات أو توقيتاتها، مؤكدا أن مطار القاهرة الدولي يتمتع بأعلى مستوى من التأمين لحماية بيانات الرحلات والمنتجات.
https://sputnikarabic.ae/20231030/الأردن-الحكومة-تتعرض-لـ524-حادثا-سيبرانيا-خلال-الربع-الثاني-من-2023-1082619863.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

تونس... هجمات إلكترونية تستهدف مواقع حكومية

11:53 GMT 14.11.2023
© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصورهجمات سيبرانية
هجمات سيبرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
هجمات سيبرانية
© Sputnik . Alexey Malgavko
/
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أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال التونسية عن تعرض المواقع الحكومية لهجمات إلكترونية، تهدد السلامة ‏المعلوماتية للمؤسسات العامة‎.‎
وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (أنشطة ‏شركة "ميتا" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، أمس الاثنين، إن "هجمات سيبرانية، أو بما يُعرف بعمليات التصيّد، تستهدف صفحات الوزارات والهياكل العمومية والخاصة".
ودعت الوزارة إلى "الحذر وعدم النقر على أي رابط يأتي من صفحات مشبوهة أو غير معتمدة"، موضحة أن هذه الروابط "تحمل محتوى ضارا ويشكل تهديدا للسلامة المعلوماتية الخاصة بالهياكل والمؤسسات".
مخترق كمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
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30 أكتوبر, 10:29 GMT
يأتي هذا، بعد أن أكد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة ميناء القاهرة الجوي، الدكتور مهندس عبد الخالق محمد، أن موقع مطار القاهرة الجوي، تعرض منذ بداية يوم الأحد الماضي لهجوم سيبراني، بغرض تعطيل العمل على الموقع الإلكتروني للمطار في الوقت الحالي.
وأشار عبد الخالق محمد إلى أن الموقع يقدم بعض الخدمات الداخلية للمطار، ولا يحتوي على بيانات خاصة بجداول الرحلات أو توقيتاتها، مؤكدا أن مطار القاهرة الدولي يتمتع بأعلى مستوى من التأمين لحماية بيانات الرحلات والمنتجات.
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