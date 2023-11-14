https://sputnikarabic.ae/20231114/خبير-عسكري-يكشف-إدراك-القيادة-الأوكرانية-لهزيمتها-بعد-تصريحات-زيلينيكسي--1083138464.html
خبير عسكري يكشف إدراك القيادة الأوكرانية لهزيمتها بعد تصريحات زيلينيكسي
خبير عسكري يكشف إدراك القيادة الأوكرانية لهزيمتها بعد تصريحات زيلينيكسي
أفاد الخبير العسكري والمحلل السياسي إيفان كونوفالوف، بأن التصريحات في كييف تشير بشأن الوضع الصعب على الجبهة إلى الرغبة في تبرير الخسارة الواضحة للغرب في ساحة... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T12:00+0000
2023-11-14T12:00+0000
2023-11-14T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال كونوفالوف: "سابقا، كانت مثل هذه التصريحات تستخدم في الغرب، ولكن الآن بدأت أوكرانيا تتحدث بنفس النغمة تقريبًا. ويبدو أن الغرب قد فوض سلطة كييف بانتقاد نفسها. لأن الغرب سئم من هذا. ومن بقي لم يقع في هذا التناقض حتى قبل أن يدلي زالوجني باعترافه؟. هذا دليل على على أنه لا أحد يريد الإجابة على شيء، بل يريد الاستسلام بشرف. كل من يحاول التهرب من المسؤولية حسب ما تراه أعين الغرب، يعول على الحصول على قطعة أرض في مكان ما لينتقل إليها بالأموال المسروقة".وأضاف: "جوهر الوضع هو شيء واحد - لقد خسروا. لقد جاء إدراك الخسارة منذ وقت طويل. الآن الوضع كارثي، التصريحات تدور حول هذا فقط. يقولون، حسب قول زالوجني، يقولون أعطونا المال والمعدات وسننتصر. يقول: "نحن في طريق مسدود. هذا كل شيء!" في كييف، يريدون فقط تبرير أنفسهم، لأنهم بحاجة إلى الهروب إلى مكان ما".اعترف فلاديمير زيلينسكي وفاليري زالوجني بالوضع الصعب على الجبهة.وقائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لخطة للناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية، أن "تقاتل في شبه جزيرة القرم".
https://sputnikarabic.ae/20230812/زالوجني-يطلع-رئيس-الأركان-البريطاني-على-مجريات-الهجوم-المضاد-1080010568.html
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خبير عسكري يكشف إدراك القيادة الأوكرانية لهزيمتها بعد تصريحات زيلينيكسي
12:00 GMT 14.11.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 14.11.2023)
أفاد الخبير العسكري والمحلل السياسي إيفان كونوفالوف، بأن التصريحات في كييف تشير بشأن الوضع الصعب على الجبهة إلى الرغبة في تبرير الخسارة الواضحة للغرب في ساحة المعركة.
وقال كونوفالوف: "سابقا، كانت مثل هذه التصريحات تستخدم في الغرب، ولكن الآن بدأت أوكرانيا تتحدث بنفس النغمة تقريبًا. ويبدو أن الغرب قد فوض سلطة كييف بانتقاد نفسها. لأن الغرب سئم من هذا. ومن بقي لم يقع في هذا التناقض حتى قبل أن يدلي زالوجني باعترافه؟. هذا دليل على على أنه لا أحد يريد الإجابة على شيء، بل يريد الاستسلام بشرف. كل من يحاول التهرب من المسؤولية حسب ما تراه أعين الغرب، يعول على الحصول على قطعة أرض في مكان ما لينتقل إليها بالأموال المسروقة".
وتابع الخبير العسكري: "إذا قيلت أنصاف الحقائق في وقت سابق في كييف، فلا فائدة الآن من إخفاء الوضع الحقيقي للأمور على الجبهة".
وأضاف: "جوهر الوضع هو شيء واحد - لقد خسروا. لقد جاء إدراك الخسارة منذ وقت طويل. الآن الوضع كارثي، التصريحات تدور حول هذا فقط. يقولون، حسب قول زالوجني، يقولون أعطونا المال والمعدات وسننتصر. يقول: "نحن في طريق مسدود. هذا كل شيء!" في كييف، يريدون فقط تبرير أنفسهم، لأنهم بحاجة إلى الهروب إلى مكان ما".
ووفقا للخبير العسكري، هناك علامات واضحة للغاية على خسارة أوكرانيا.
وقال: "الدليل على ذلك هو الاستسلام الجماعي للجنود الأوكرانيين. إنهم لم يخرجوا فحسب، بل ألقوا أسلحتهم أيضا، حتى يتمكن جنودنا من رؤية أنهم انتهوا من هذه الحرب. علاوة على ذلك، تم بالفعل تشكيل وحدات من جنود سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية والذين هم على استعداد للقتال في صفوف الجيش الروسي، هذا مؤشر على تدمير الجبهة".
اعترف فلاديمير زيلينسكي وفاليري زالوجني بالوضع الصعب على الجبهة.
وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي في رسالة بالفيديو إن الجيش الأوكراني يواجه وقتا عصيبا في اتجاهات أفديفسكي وباخموت (أرتيموفسك) وزابوروجيه وليمانسكي ومارينسكي وكوبيانسك وخيرسون.
وقائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لخطة للناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية، أن "تقاتل في شبه جزيرة القرم".