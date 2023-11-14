https://sputnikarabic.ae/20231114/خبير-لم-يسجل-التاريخ-أن-إرادة-شعب-قد-كسرت-1083146962.html
خبير: لم يسجل التاريخ أن إرادة شعب قد كسرت
خبير: لم يسجل التاريخ أن إرادة شعب قد كسرت
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T14:11+0000
2023-11-14T14:11+0000
2023-11-14T14:11+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: لم يسجِّل التاريخ أن إرادة شعب قد كسرت
خبير: لم يسجِّل التاريخ أن إرادة شعب قد كسرت
تستمر الحرب على غزة ويستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في محاور عدة، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع. عن هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الباحث في الشؤون الدولية، الأستاذ منذر بركات، قائلا:خبير: إسرائيل تريد استنساخ سلطة وطنية فلسطينية في غزةتريد إسرائيل أن يحكم قطاع غزة بعد انتهاء الصراع سلطة وطنية فلسطينية متجددة توافق إسرائيل على قادتها. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامج" بلا قيود"، الباحث الأكاديمي مدير "المركز السوري للدراسات والنشر"، الأستاذ جميل علي الحايك، قائلا:مجلس النواب الليبي يصوّت بالإجماع لصالح إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل. حول هذا الموضوع، يقول المختص بالشؤون الاستراتيجية، الدكتور محمود إسماعيل الرملي، لبرنامج "بلا قيود":خبير: مؤسف أن تكون ألمانيا التي أنجبت العظماء تابعة بهذا الشكلالاتحاد الأوروبي لن يزود أوكرانيا بمليون قذيفة، بحلول نهاية العام الحالي. عن الحرب في أوكرانيا، وتداعياتها، تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الروسي، الأستاذ صدقي زاهر عثمان، قائلا:تقرير أمريكي يشير إلى ارتفاع كميات تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. عن هذا الموضوع، ودور مصر الفاعل في القضية الفلسطينية، يقول الدكتور محمد سيد أحمد السيد، المحلل السياسي للشؤون الإقليمية لبرنامجنا:انطلاق أعمال الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023. حول أهمية مشاركة وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، في هذا الحدث الضخم، يقول المستشار الإعلامي والمدرب الدولي المعتمد، أحمد طقش، لـ"سبوتنيك":وحول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وصانعي المحتوى على المعلومة ومصداقيتها من وسائل الإعلام التقليدية، يقول صانع المحتوى، عبد الرحمن حسن البلوشي، لوكالة "سبوتنيك":وحول أهمية الإعلام في العالم اليوم، واستهداف الصحفيين خلال التغطيات الميدانية في الحروب، تقول الصحفية والإعلامية والكاتبة، رنيم الباشا، لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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محمد جمعة
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محمد جمعة
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: لم يسجل التاريخ أن إرادة شعب قد كسرت
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
فرح القادري
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
تستمر الحرب على غزة ويستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في محاور عدة، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع. عن هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الباحث في الشؤون الدولية، الأستاذ منذر بركات، قائلا:
عندما ننظر إلى حجم الدمار، لك أن تتخيل هذه الآلة الإجرامية المدمّرة، التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. لا أعتقد أن المقاومة تحت أي ظرف يمكن أن تُكسر، لأنها إرادة، ولم يسجِّل التاريخ أن إرادة شعب قد كسرت بمعنى الهزيمة. لهذا الشعب دائما العدو هو الذي يُهزم".
خبير: إسرائيل تريد استنساخ سلطة وطنية فلسطينية في غزة
تريد إسرائيل أن يحكم قطاع غزة بعد انتهاء الصراع سلطة وطنية فلسطينية متجددة توافق إسرائيل على قادتها. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامج" بلا قيود"، الباحث الأكاديمي مدير "المركز السوري للدراسات والنشر"، الأستاذ جميل علي الحايك، قائلا:
هم يريدون استنساخ سلطة عن السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تمارس الحماية الأمنية لإسرائيل، فمن البديهي أن تسعى إسرائيل لتكرار هذه التجربة في غزة. ستسقط السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وفي كل مكان نتيجة الضربات المؤلمة، التي كسرت العمود الفقري لإسرائيل.
مجلس النواب الليبي يصوّت بالإجماع لصالح إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل. حول هذا الموضوع، يقول المختص بالشؤون الاستراتيجية، الدكتور محمود إسماعيل الرملي، لبرنامج "بلا قيود":
إن الدول العربية والإسلامية في اجتماعاتها أن تتخذ لجانا لمنع توغل الإسرائيليين، الذين اجتاحوا غزة وقتلوا أكثر من 11 ألف شخص، هناك مصالح متناقضة لدول تبحث عن مصالحها عابثة بحقوق الإنسان على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل لن تستطيع مواصلة هذه الانتهاكات إذا قاطعت الدول العربية إسرائيل، والدول الداعمة لها.
خبير: مؤسف أن تكون ألمانيا التي أنجبت العظماء تابعة بهذا الشكل
الاتحاد الأوروبي لن يزود أوكرانيا بمليون قذيفة، بحلول نهاية العام الحالي. عن الحرب في أوكرانيا، وتداعياتها، تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الروسي، الأستاذ صدقي زاهر عثمان، قائلا:
المساعدت الغربية لأوكرانيا ستستمر ولكن الشكل الذي كانت عليه من قبل لن يستمر بهذه الوتيرة، ستنخفض المساعدات، أما إيقافها بشكل مفاجىء فهذا شيء مستبعد. الولايات المتحدة لا تهدف فقط لتدمير أوروبا بل لتدمير العالم كله والعصر الماضي شاهد على ذلك، أما المؤسف كثيرا أن دولة مثل ألمانيا أمّة كبيرة وعظيمة، أنجبت الفلاسفة والمفكرين، تكون بهذا الشكل التابع.
تقرير أمريكي يشير إلى ارتفاع كميات تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. عن هذا الموضوع، ودور مصر الفاعل في القضية الفلسطينية، يقول الدكتور محمد سيد أحمد السيد، المحلل السياسي للشؤون الإقليمية لبرنامجنا:
إن المهمة الأساسية والعاتق الأكبر في حل القضية الفلسطينية حقيقة تقع على مصر، وأيضا لا ننسى القرب الجغرافي والعلاقة التاريخية، ومصر، منذ 1948، دخلت الحرب بجوار فلسطين ولم تتخلف يوما عن دعم القضية باعتبارها الشقيقة الكبرى، ونعلم جيدا الأمن القومي المصري في خطر، والعدو الصهيوني لديه مخطط توسعي يرى فيه إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وفكرة توطين الفلسطينيين في سيناء إلا جزءا من هذا المخطط.
انطلاق أعمال الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023. حول أهمية مشاركة وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، في هذا الحدث الضخم، يقول المستشار الإعلامي والمدرب الدولي المعتمد، أحمد طقش، لـ"سبوتنيك":
إن هذا الكونغرس العالمي للإعلام بدأ كبيرا حتى وإن كان في دورته الثانية فقط، وكل دول العالم موجودة في الإمارات، حيث توجد 222 جنسية و132 ديانة ولا يوجد أي اختلاف أو خلاف.
وحول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وصانعي المحتوى على المعلومة ومصداقيتها من وسائل الإعلام التقليدية، يقول صانع المحتوى، عبد الرحمن حسن البلوشي، لوكالة "سبوتنيك":
إن اتجاه العالم أجمع على السوشيل ميديا، وحتى القنوات الإخبارية الكبيرة اتجهت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا مؤشر كبير على تأثيرها الإيجابي على الوسائل الإعلامية التقليدية.
وحول أهمية الإعلام في العالم اليوم، واستهداف الصحفيين خلال التغطيات الميدانية في الحروب، تقول الصحفية والإعلامية والكاتبة، رنيم الباشا، لـ"سبوتنيك":
اليوم، الإعلام هو من يصنع الأحداث ويؤثر بالرأي العام، وأنا أثق بأن الإعلام أصبح السلطة الأولى على مستوى العالم، وبالتالي تقع المسؤولية الكبيرة على الإعلامي، وبالتالي هكذا مؤتمرات تحسّن وتجعل الإعلامي والوسيلة الإعلامية بحالة تواصل واطّلاع بكل ما هو جديد ومواكبته، ويوظفه لصالح مؤسسته الإعلامية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...