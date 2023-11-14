https://sputnikarabic.ae/20231114/خبير-لم-يسجل-التاريخ-أن-إرادة-شعب-قد-كسرت-1083146962.html

خبير: لم يسجل التاريخ أن إرادة شعب قد كسرت

خبير: لم يسجل التاريخ أن إرادة شعب قد كسرت

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 14.11.2023, سبوتنيك عربي

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راديو

بلا قيود

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خبير: لم يسجِّل التاريخ أن إرادة شعب قد كسرت خبير: لم يسجِّل التاريخ أن إرادة شعب قد كسرت

تستمر الحرب على غزة ويستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في محاور عدة، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع. عن هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الباحث في الشؤون الدولية، الأستاذ منذر بركات، قائلا:خبير: إسرائيل تريد استنساخ سلطة وطنية فلسطينية في غزةتريد إسرائيل أن يحكم قطاع غزة بعد انتهاء الصراع سلطة وطنية فلسطينية متجددة توافق إسرائيل على قادتها. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامج" بلا قيود"، الباحث الأكاديمي مدير "المركز السوري للدراسات والنشر"، الأستاذ جميل علي الحايك، قائلا:مجلس النواب الليبي يصوّت بالإجماع لصالح إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل. حول هذا الموضوع، يقول المختص بالشؤون الاستراتيجية، الدكتور محمود إسماعيل الرملي، لبرنامج "بلا قيود":خبير: مؤسف أن تكون ألمانيا التي أنجبت العظماء تابعة بهذا الشكلالاتحاد الأوروبي لن يزود أوكرانيا بمليون قذيفة، بحلول نهاية العام الحالي. عن الحرب في أوكرانيا، وتداعياتها، تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الروسي، الأستاذ صدقي زاهر عثمان، قائلا:تقرير أمريكي يشير إلى ارتفاع كميات تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. عن هذا الموضوع، ودور مصر الفاعل في القضية الفلسطينية، يقول الدكتور محمد سيد أحمد السيد، المحلل السياسي للشؤون الإقليمية لبرنامجنا:انطلاق أعمال الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023. حول أهمية مشاركة وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، في هذا الحدث الضخم، يقول المستشار الإعلامي والمدرب الدولي المعتمد، أحمد طقش، لـ"سبوتنيك":وحول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وصانعي المحتوى على المعلومة ومصداقيتها من وسائل الإعلام التقليدية، يقول صانع المحتوى، عبد الرحمن حسن البلوشي، لوكالة "سبوتنيك":وحول أهمية الإعلام في العالم اليوم، واستهداف الصحفيين خلال التغطيات الميدانية في الحروب، تقول الصحفية والإعلامية والكاتبة، رنيم الباشا، لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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