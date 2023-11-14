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https://sputnikarabic.ae/20231114/دبلوماسي-صيني-يكشف-عن-سبب-مباشر-يزيد-خطر-الحرب-ضد-الولايات-المتحدة-1083127735.html
دبلوماسي صيني يكشف عن سبب مباشر يزيد "خطر الحرب" ضد الولايات المتحدة
دبلوماسي صيني يكشف عن سبب مباشر يزيد "خطر الحرب" ضد الولايات المتحدة
أعلن السفير الصيني السابق لدى واشنطن، تسوي تيانكاي، أنه إذا انتهكت الولايات المتحدة مبدأ "الصين الواحدة"، الذي بموجبه تعد تايوان جزءًا من جمهورية الصين... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T05:42+0000
2023-11-14T05:42+0000
العالم
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وقال السفير الصيني السابق لدى واشنطن، تسوي تيانكاي، إن مبدأ "الصين الواحدة" هو المفتاح وطالما أن هذا المبدأ موجود، وطالما لا يحاول أحد تحدي على هذا المبدأ، فليست هناك حاجة لاستخدام القوة".وأضاف تسوي تيانكاي على هامش قمة الشركات العائلية التي عقدت خلف أبواب مغلقة في هونغ كونغ: "المبدأ "صين واحدة"، وكل شيء آخر قابل للتفاوض".وأضاف الدبلوماسي: "لكن إذا تم انتهاك مبدأ "الصين الواحدة" أو تحديه، فإن خطر الحرب سيزداد بشكل كبير"، آملا فقط أن يتمتع الجانب الأمريكي، والساسة الأمريكيون، بما يكفي من الحكمة أو حتى المنطق السليم لعدم الدعوة إلى الحرب بهذه السهولة.
https://sputnikarabic.ae/20231113/إعلام-يحذر-من-حرب-عالمية-ثالثة-بسبب-تدهور-العلاقات-بين-الصين-والولايات-المتحدة-1083114637.html
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العالم

دبلوماسي صيني يكشف عن سبب مباشر يزيد "خطر الحرب" ضد الولايات المتحدة

05:42 GMT 14.11.2023
© AFP 2023 / GREG BAKERعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© AFP 2023 / GREG BAKER
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أعلن السفير الصيني السابق لدى واشنطن، تسوي تيانكاي، أنه إذا انتهكت الولايات المتحدة مبدأ "الصين الواحدة"، الذي بموجبه تعد تايوان جزءًا من جمهورية الصين الشعبية، فإن خطر الحرب سيزداد بشكل كبير.
وقال السفير الصيني السابق لدى واشنطن، تسوي تيانكاي، إن مبدأ "الصين الواحدة" هو المفتاح وطالما أن هذا المبدأ موجود، وطالما لا يحاول أحد تحدي على هذا المبدأ، فليست هناك حاجة لاستخدام القوة".
بحارة عسكريون أمريكيون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
إعلام يحذر من حرب عالمية ثالثة بسبب تدهور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة
أمس, 13:50 GMT
وأضاف تسوي تيانكاي على هامش قمة الشركات العائلية التي عقدت خلف أبواب مغلقة في هونغ كونغ: "المبدأ "صين واحدة"، وكل شيء آخر قابل للتفاوض".
وأضاف الدبلوماسي: "لكن إذا تم انتهاك مبدأ "الصين الواحدة" أو تحديه، فإن خطر الحرب سيزداد بشكل كبير"، آملا فقط أن يتمتع الجانب الأمريكي، والساسة الأمريكيون، بما يكفي من الحكمة أو حتى المنطق السليم لعدم الدعوة إلى الحرب بهذه السهولة.
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