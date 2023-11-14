https://sputnikarabic.ae/20231114/رئيس-استخبارات-كييف-يستبعد-توقيع-اتفاقية-سلام-مع-روسيا-بعد-انتهاء-الصراع-1083142487.html

رئيس استخبارات كييف يستبعد توقيع اتفاقية سلام مع روسيا بعد انتهاء الصراع

رئيس استخبارات كييف يستبعد توقيع اتفاقية سلام مع روسيا بعد انتهاء الصراع

أفاد رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، كيريل بودانوف، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو وكييف يمكن لا توقعان معاهدة سلام، حتى بعد انتهاء الأعمال... 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T13:13+0000

2023-11-14T13:13+0000

2023-11-14T13:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بودانوف: "هناك في التاريخ حالات لم يتم فيها إنهاء الحروب الطويلة الأمد بين الدول بشكل قانوني. مثال بسيط هو روسيا واليابان".وتابع نقلاً عن صحيفة "نوفويه فريميا" الأوكرانية: "حيث لم توقعا اتفاق سلام بعد عام 1945 بسبب الجزر الشمالية. هذه المشكلة الإقليمية تمتد منذ أكثر من 70 عاماً. لذلك فإن هذا السيناريو محتمل للغاية هنا".هذا، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقاً، أن روسيا لم ترفض أبداً موضوع إنهاء الصراع في أوكرانيا سلمياً، لكن "الجانب الآخر غير مستعد للتفاوض بأي شكل من الأشكال" مشيراً إلى أن الرئيس الأوكراني أصدر مرسوماً يحظر إجراء مفاوضات سلام مع روسيا.واعتبر الرئيس الروسي، أنه إذا كان الجانب الأوكراني يريد التفاوض، يجب أن يبدأ بإلغاء هذا المرسوم وإعلان استعداده لهذه المفاوضات، مشيراً إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي "محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2014"، مؤكداً أنه خلال هذه الفترة روسيا بذلت كل ما في وسعها لتسوية الصراع سلمياً.هذا، وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها

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