عربي
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231114/رئيس-استخبارات-كييف-يستبعد-توقيع-اتفاقية-سلام-مع-روسيا-بعد-انتهاء-الصراع-1083142487.html
رئيس استخبارات كييف يستبعد توقيع اتفاقية سلام مع روسيا بعد انتهاء الصراع
رئيس استخبارات كييف يستبعد توقيع اتفاقية سلام مع روسيا بعد انتهاء الصراع
أفاد رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، كيريل بودانوف، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو وكييف يمكن لا توقعان معاهدة سلام، حتى بعد انتهاء الأعمال... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T13:13+0000
2023-11-14T13:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891961_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_577d1ea52fd6d7965485b8fafeb25b46.jpg
وقال بودانوف: "هناك في التاريخ حالات لم يتم فيها إنهاء الحروب الطويلة الأمد بين الدول بشكل قانوني. مثال بسيط هو روسيا واليابان".وتابع نقلاً عن صحيفة "نوفويه فريميا" الأوكرانية: "حيث لم توقعا اتفاق سلام بعد عام 1945 بسبب الجزر الشمالية. هذه المشكلة الإقليمية تمتد منذ أكثر من 70 عاماً. لذلك فإن هذا السيناريو محتمل للغاية هنا".هذا، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقاً، أن روسيا لم ترفض أبداً موضوع إنهاء الصراع في أوكرانيا سلمياً، لكن "الجانب الآخر غير مستعد للتفاوض بأي شكل من الأشكال" مشيراً إلى أن الرئيس الأوكراني أصدر مرسوماً يحظر إجراء مفاوضات سلام مع روسيا.واعتبر الرئيس الروسي، أنه إذا كان الجانب الأوكراني يريد التفاوض، يجب أن يبدأ بإلغاء هذا المرسوم وإعلان استعداده لهذه المفاوضات، مشيراً إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي "محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2014"، مؤكداً أنه خلال هذه الفترة روسيا بذلت كل ما في وسعها لتسوية الصراع سلمياً.هذا، وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها
https://sputnikarabic.ae/20231114/وسائل-إعلام-تكشف-عن-طعنة-بالظهر-تلقاها-زيلينسكي-من-الحلفاء-1083128632.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891961_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_c8634ae9230dde0a52275749f4193ff1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

رئيس استخبارات كييف يستبعد توقيع اتفاقية سلام مع روسيا بعد انتهاء الصراع

13:13 GMT 14.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، كيريل بودانوف، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو وكييف يمكن لا توقعان معاهدة سلام، حتى بعد انتهاء الأعمال القتالية، مشيراً إلى أن تسوية النزاعات القانونية قد تستغرق عقوداً.
وقال بودانوف: "هناك في التاريخ حالات لم يتم فيها إنهاء الحروب الطويلة الأمد بين الدول بشكل قانوني. مثال بسيط هو روسيا واليابان".
وتابع نقلاً عن صحيفة "نوفويه فريميا" الأوكرانية: "حيث لم توقعا اتفاق سلام بعد عام 1945 بسبب الجزر الشمالية. هذه المشكلة الإقليمية تمتد منذ أكثر من 70 عاماً. لذلك فإن هذا السيناريو محتمل للغاية هنا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
وسائل إعلام تكشف عن "طعنة بالظهر" تلقاها زيلينسكي من الحلفاء
06:51 GMT
هذا، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقاً، أن روسيا لم ترفض أبداً موضوع إنهاء الصراع في أوكرانيا سلمياً، لكن "الجانب الآخر غير مستعد للتفاوض بأي شكل من الأشكال" مشيراً إلى أن الرئيس الأوكراني أصدر مرسوماً يحظر إجراء مفاوضات سلام مع روسيا.
واعتبر الرئيس الروسي، أنه إذا كان الجانب الأوكراني يريد التفاوض، يجب أن يبدأ بإلغاء هذا المرسوم وإعلان استعداده لهذه المفاوضات، مشيراً إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي "محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2014"، مؤكداً أنه خلال هذه الفترة روسيا بذلت كل ما في وسعها لتسوية الصراع سلمياً.
هذا، وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сигнальные ракеты, сброшенные израильскими войсками над палестинской территорией - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف ولا جديد في ملف الأسرى.. صور وفيديو14:05 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала