https://sputnikarabic.ae/20231114/رئيس-الأركان-الجزائري-لنظيره-الصيني-يجب-مواجهة-الهيمنة-القائمة-على-الإقصاء-وتقويض-سيادة-الدول-1083149275.html
رئيس الأركان الجزائري لنظيره الصيني: يجب مواجهة الهيمنة القائمة على الإقصاء وتقويض سيادة الدول
رئيس الأركان الجزائري لنظيره الصيني: يجب مواجهة الهيمنة القائمة على الإقصاء وتقويض سيادة الدول
يقوم رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة بزيارة رسمية إلى الصين، يلتقى خلالها الفريق أول ليو زينلي، رئيس أركان الجيوش في اللجنة العسكرية المركزية... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T15:27+0000
2023-11-14T15:27+0000
2023-11-14T15:27+0000
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وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري بين الصين والجزائر، خلال الزيارة التي جرت أمس الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، التي أشارت إلى أن المباحثات الموسعة بينهما جرت بحضور وفدي البلدين.وقال شنقريحة إن الجزائر والصين لديهما علاقات تعاون عسكري عريقة لها عمق عمق سياسي واستراتيجي وإنساني.ولفت رئيس الأركان الجزائري إلى أن علاقات الصين مع بلاده ترجع إلى ثورة الفاتح من نوفمبر عام 1954، حيث كانت الصين من أوئل الدول التي اعترفت ببلاده، وكانت أول دولة غير عربية تعترف بالجزائر.وتابع: "العلاقات الوثيقة بين الدولتين كان لها دور في التضامن النضالي المشتركة لحماية السيادة والاستقلال"، مشيرا إلى أن النضال من أجل العدالة والحرية لا يزال قائما حتى الوقت الحالي الذي يشهد توجه العالم نحو تعددية قطبية غير مسبوقة.وأكد السعيد شنقريحة، على ضرورة إعادة هيكلة التوزيع العالمي للقوة، حتى يمكن مواجهة الهيمنة القائمة على الإقصاء ومحاولات فرض أجندات خاصة تقوض الخيارات السيادية للدول.
https://sputnikarabic.ae/20230227/صحيفة-سلاح-صيني-مرعب-موجود-في-الجزائر-يدمر-دبابات-الناتو-في-حال-تسليمه-لروسيا-1074070365.html
https://sputnikarabic.ae/20230704/الرئيس-الصيني-يدعو-إلى-مواجهة-الثورات-الملونة-والهيمنة-وسياسة-القوة---عاجل--1078708113.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الجزائر, الصين, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الجزائر, الصين, الأخبار
رئيس الأركان الجزائري لنظيره الصيني: يجب مواجهة الهيمنة القائمة على الإقصاء وتقويض سيادة الدول
يقوم رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة بزيارة رسمية إلى الصين، يلتقى خلالها الفريق أول ليو زينلي، رئيس أركان الجيوش في اللجنة العسكرية المركزية الصينية.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري بين الصين والجزائر، خلال الزيارة التي جرت أمس الاثنين، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الجزائرية، التي أشارت إلى أن المباحثات الموسعة بينهما جرت بحضور وفدي البلدين.
وقال شنقريحة إن الجزائر والصين
لديهما علاقات تعاون عسكري عريقة لها عمق عمق سياسي واستراتيجي وإنساني.
ولفت رئيس الأركان الجزائري إلى أن علاقات الصين مع بلاده ترجع إلى ثورة الفاتح من نوفمبر عام 1954، حيث كانت الصين من أوئل الدول التي اعترفت ببلاده، وكانت أول دولة غير عربية تعترف بالجزائر.
وتابع: "العلاقات الوثيقة بين الدولتين كان لها دور في التضامن النضالي المشتركة لحماية السيادة والاستقلال"، مشيرا إلى أن النضال من أجل العدالة والحرية لا يزال قائما حتى الوقت الحالي الذي يشهد توجه العالم نحو تعددية قطبية غير مسبوقة.
وأكد السعيد شنقريحة، على ضرورة إعادة هيكلة التوزيع العالمي للقوة
، حتى يمكن مواجهة الهيمنة القائمة على الإقصاء ومحاولات فرض أجندات خاصة تقوض الخيارات السيادية للدول.