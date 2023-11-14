https://sputnikarabic.ae/20231114/ضابط-مخابرات-أمريكي-قدرة-أوكرانيا-على-الصمود-في-الصراع-تتدهور-باستمرار-1083148258.html

ضابط سابق في المخابرات الأمريكية: قدرة أوكرانيا على الصمود في الصراع تتدهور باستمرار

ضابط سابق في المخابرات الأمريكية: قدرة أوكرانيا على الصمود في الصراع تتدهور باستمرار

صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، أنه من دون مساعدة الولايات المتحدة، فمن غير المرجح أن تكون أوكرانيا، قادرة على الصمود، حتى... 14.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-14T14:37+0000

2023-11-14T14:37+0000

2023-11-14T16:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على موقع "يوتيوب": "إذا توقفت الولايات المتحدة الآن عن تمويل أوكرانيا... فستكون في وضع صعب(أوكرانيا)، وسيكون من الصعب للغاية عليها البقاء على قيد الحياة، حتى نهاية العام الحالي".وأشار جونسون إلى أن موسكو تمتلك احتياطيات ضخمة وتتمتع بميزة كبيرة في القوة النارية، ونتيجة لذلك، تواصل القوات الروسية تقدمها، ولم يكن لدى القوات المسلحة الأوكرانية، حتى أي رد على ذلك.ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية، التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة، وفي الوقت ذاته، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية، التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.

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