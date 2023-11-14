https://sputnikarabic.ae/20231114/ضابط-مخابرات-أمريكي-قدرة-أوكرانيا-على-الصمود-في-الصراع-تتدهور-باستمرار-1083148258.html
ضابط سابق في المخابرات الأمريكية: قدرة أوكرانيا على الصمود في الصراع تتدهور باستمرار
ضابط سابق في المخابرات الأمريكية: قدرة أوكرانيا على الصمود في الصراع تتدهور باستمرار
صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، أنه من دون مساعدة الولايات المتحدة، فمن غير المرجح أن تكون أوكرانيا، قادرة على الصمود، حتى... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T14:37+0000
2023-11-14T14:37+0000
2023-11-14T16:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على موقع "يوتيوب": "إذا توقفت الولايات المتحدة الآن عن تمويل أوكرانيا... فستكون في وضع صعب(أوكرانيا)، وسيكون من الصعب للغاية عليها البقاء على قيد الحياة، حتى نهاية العام الحالي".وأشار جونسون إلى أن موسكو تمتلك احتياطيات ضخمة وتتمتع بميزة كبيرة في القوة النارية، ونتيجة لذلك، تواصل القوات الروسية تقدمها، ولم يكن لدى القوات المسلحة الأوكرانية، حتى أي رد على ذلك.ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية، التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة، وفي الوقت ذاته، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية، التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
https://sputnikarabic.ae/20231113/جنرال-أمريكي-سابق-يحذر-زيلينسكي-من-مغبة-الانقسام-في-البلاد-1083098474.html
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روسيا, العالم
ضابط سابق في المخابرات الأمريكية: قدرة أوكرانيا على الصمود في الصراع تتدهور باستمرار
14:37 GMT 14.11.2023 (تم التحديث: 16:11 GMT 14.11.2023)
صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، أنه من دون مساعدة الولايات المتحدة، فمن غير المرجح أن تكون أوكرانيا، قادرة على الصمود، حتى نهاية العام الحالي.
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على موقع "يوتيوب": "إذا توقفت الولايات المتحدة الآن عن تمويل أوكرانيا... فستكون في وضع صعب(أوكرانيا)، وسيكون من الصعب للغاية عليها البقاء على قيد الحياة، حتى نهاية العام الحالي".
ووفقا للضابط الأمريكي، فإن قدرة أوكرانيا على الصمود في صراع عسكري تتدهور باستمرار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الخسائر الكبيرة في صفوف الأفراد، بالإضافة إلى ذلك، فقدت كييف الآن أيضًا الدعم من الولايات المتحدة، بسبب تدهور الوضع في الشرق الأوسط.
وأشار جونسون إلى أن موسكو تمتلك احتياطيات ضخمة وتتمتع بميزة كبيرة في القوة النارية، ونتيجة لذلك، تواصل القوات الروسية تقدمها، ولم يكن لدى القوات المسلحة الأوكرانية، حتى أي رد على ذلك.
ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية، التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة، وفي الوقت ذاته، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية، التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.