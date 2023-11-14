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https://sputnikarabic.ae/20231114/قطر-عن-قصف-إسرائيل-لمقر-لجنتها-لإعادة-إعمار-غزة-جريمة-وامتداد-لسياسة-استهداف-الإنسان-1083151382.html
قطر عن قصف إسرائيل لمقر لجنتها لإعادة إعمار غزة: جريمة وامتداد لسياسة استهداف الإنسان
قطر عن قصف إسرائيل لمقر لجنتها لإعادة إعمار غزة: جريمة وامتداد لسياسة استهداف الإنسان
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن "استهداف قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين،... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T16:29+0000
2023-11-14T16:29+0000
قطر
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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وتابع الأنصاري في مؤتمر صحفي: "أكدت وزارة الخارجية القطرية، أن قصف مقر اللجنة هو امتداد لسياسة استهداف الإنسان، خاصة أن هذه اللجنة عملت من خلال مشاريعها على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر".وأضاف: "نؤكد أن اللجنة كانت طوال عملها بصيص آمل للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، إذ عملت على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وعملت على رفع جزء بسيط من معاناة هذا الشعب، الذي كان يعني أكثر من 60 إلى 70٪ من شبابه من البطالة قبل هذه الأزمة".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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قطر, أخبار قطر اليوم, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطر, أخبار قطر اليوم, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطر عن قصف إسرائيل لمقر لجنتها لإعادة إعمار غزة: جريمة وامتداد لسياسة استهداف الإنسان

16:29 GMT 14.11.2023
© AFP 2023 / -علم قطر
علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
علم قطر
© AFP 2023 / -
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن "استهداف قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين، هو جريمة وتعديا سافرا على القانون ‏الدولي، وامتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين.‏
وتابع الأنصاري في مؤتمر صحفي: "أكدت وزارة الخارجية القطرية، أن قصف مقر اللجنة هو امتداد لسياسة استهداف الإنسان، خاصة أن هذه اللجنة عملت من خلال مشاريعها على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر".
وأضاف: "نؤكد أن اللجنة كانت طوال عملها بصيص آمل للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، إذ عملت على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وعملت على رفع جزء بسيط من معاناة هذا الشعب، الذي كان يعني أكثر من 60 إلى 70٪ من شبابه من البطالة قبل هذه الأزمة".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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