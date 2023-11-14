https://sputnikarabic.ae/20231114/محلل-سابق-لدى-المخابرات-الأمريكية-يكشف-الحالة-التي-قد-يقبل-فيها-بوتين-المفاوضات-مع-زيلينسكي-1083143417.html
محلل سابق لدى المخابرات الأمريكية يكشف الحالة التي قد يقبل فيها بوتين المفاوضات مع زيلينسكي
محلل سابق لدى المخابرات الأمريكية يكشف الحالة التي قد يقبل فيها بوتين المفاوضات مع زيلينسكي
كشف خبير ومحلل سابق في وكالة المخابرات المركزية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيتفاوض من موقع القوة في المستقبل مع الغرب، وذلك بعدما كشف القادة الغربيون عن... 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T13:28+0000
2023-11-14T13:28+0000
2023-11-14T13:29+0000
العالم
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وقال الخبير راي ماكغفرن خلال مقابلة على منصة "يوتيوب" مع ستيفن غاردنر إنه "إذا جرت المفاوضات في نهاية المطاف، فإن روسيا ستجريها من موقع قوة موضوعي وستملي الشروط". وأشار ماكغفرن إلى أنه بعد عام 2014، عندما وصل الناس إلى السلطة في أوكرانيا، بمساعدة الغرب، وأعلنوا رغبتهم في الانضمام إلى الناتو، أجرت شبه جزيرة القرم استفتاء وانضمت إلى روسيا وفي الوضع مع منطقتي دونيتسك ولوغانسك، انخدع بوتين بالاعتقاد بأن المستشارة السابقة أنجيلا ميركل ورئيس فرنسا السابق فرانسوا هولاند سيراقبان تنفيذ اتفاق مينسك.ولفت الخبير إلى الاتفاقات التي نصت على وقف إطلاق النار والحكم الذاتي الإقليمي للوغانسك ودونيتسك.
https://sputnikarabic.ae/20231113/أوكرانيا-تأمل-أن-يستثمر-الاتحاد-الأوروبي-20-مليار-يورو-في-إنشاء-صندوق-خاص-لكييف-1083122366.html
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العالم
محلل سابق لدى المخابرات الأمريكية يكشف الحالة التي قد يقبل فيها بوتين المفاوضات مع زيلينسكي
13:28 GMT 14.11.2023 (تم التحديث: 13:29 GMT 14.11.2023)
كشف خبير ومحلل سابق في وكالة المخابرات المركزية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيتفاوض من موقع القوة في المستقبل مع الغرب، وذلك بعدما كشف القادة الغربيون عن استخدامهم لاتفاقيات مينسك من أجل كسب الوقت لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال الخبير راي ماكغفرن خلال مقابلة على منصة "يوتيوب" مع ستيفن غاردنر إنه "إذا جرت المفاوضات في نهاية المطاف، فإن روسيا ستجريها من موقع قوة موضوعي وستملي الشروط".
وأشار ماكغفرن إلى أنه بعد عام 2014، عندما وصل الناس إلى السلطة في أوكرانيا، بمساعدة الغرب، وأعلنوا رغبتهم في الانضمام إلى الناتو، أجرت شبه جزيرة القرم استفتاء وانضمت إلى روسيا وفي الوضع مع منطقتي دونيتسك ولوغانسك، انخدع بوتين بالاعتقاد بأن المستشارة السابقة أنجيلا ميركل ورئيس فرنسا السابق فرانسوا هولاند سيراقبان تنفيذ اتفاق مينسك.
ولفت الخبير إلى الاتفاقات التي نصت على وقف إطلاق النار والحكم الذاتي الإقليمي للوغانسك ودونيتسك.