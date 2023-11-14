https://sputnikarabic.ae/20231114/مراسل-عسكري-القوات-الأوكرانية-تغيير-تكتيكها-القتالي-بسبب-نقض-الذخائر-1083140895.html
مراسل عسكري: القوات الأوكرانية تغير تكتيكها القتالي بسبب نقض الذخائر
مراسل عسكري: القوات الأوكرانية تغير تكتيكها القتالي بسبب نقض الذخائر
أفاد المراسل العسكري، بافيل كوكوشكين، بأن القوات الروسية تقوم بعملية هجومية بالقرب من أفدييفكا، وأن القوات الأوكرانية تغير تكتيكها القتالي بسبب نقض الذخائر. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T12:22+0000
2023-11-14T12:22+0000
2023-11-14T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال المراسل لراديو "سبوتنيك": "بالقرب من أفدييفكا، حيث أنا، تجري عملية هجومية. لأسباب واضحة، لا أستطيع أن أقول كل التفاصيل. القتال هناك عنيف للغاية، لكن مع ذلك، يتقدم رجالنا للأمام، متجاوزين أفدييفكا. في اليوم السابق، عبرنا مسار السكة الحديد ودخلنا قرية ستيبوفوي".وأوضح كوكوشكين أن أفدييفكا تعتبر بالنسبة لهم (للقوات الأوكرانية) نقطة خطيرة ليس فقط من الناحية العسكرية، ولكن أيضًا من الناحية الأخلاقية والنفسية. ومن هناك، يتم قصف دونيتسك وياسينوفاتايا وماكيفكا باستمرار.ووفقا له، فإن شدة القصف من الجانب الأوكراني آخذة في الانخفاض، ويُعتقد أن ذلك بسبب نقض الذخائر.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231114/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-لواء-الهجوم-79-الأوكراني-المجوقل-1083137306.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مراسل عسكري: القوات الأوكرانية تغير تكتيكها القتالي بسبب نقض الذخائر
12:22 GMT 14.11.2023 (تم التحديث: 12:27 GMT 14.11.2023)
أفاد المراسل العسكري، بافيل كوكوشكين، بأن القوات الروسية تقوم بعملية هجومية بالقرب من أفدييفكا، وأن القوات الأوكرانية تغير تكتيكها القتالي بسبب نقض الذخائر.
وقال المراسل لراديو "سبوتنيك": "بالقرب من أفدييفكا، حيث أنا، تجري عملية هجومية. لأسباب واضحة، لا أستطيع أن أقول كل التفاصيل. القتال هناك عنيف للغاية، لكن مع ذلك، يتقدم رجالنا للأمام، متجاوزين أفدييفكا. في اليوم السابق، عبرنا مسار السكة الحديد ودخلنا قرية ستيبوفوي".
وتابع كوكوشكين أن القوات الروسية تحاول قطع الطريق الذي يربط مجموعة أفدييفكا المعادية بأجزاء أخرى من القوات المسلحة الأوكرانية.
وأوضح كوكوشكين أن أفدييفكا تعتبر بالنسبة لهم (للقوات الأوكرانية) نقطة خطيرة ليس فقط من الناحية العسكرية، ولكن أيضًا من الناحية الأخلاقية والنفسية. ومن هناك، يتم قصف دونيتسك وياسينوفاتايا وماكيفكا باستمرار.
ووفقا له، فإن شدة القصف من الجانب الأوكراني آخذة في الانخفاض، ويُعتقد أن ذلك بسبب نقض الذخائر.
ولفت كوكوشكين إلى أن القوات الأوكرانية لا تفتقر إلى الذخيرة فحسب، بل تفتقر إلى الأفراد أيضًا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.