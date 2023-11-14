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القوات الروسية تدمر 23 طائرة مسيرة أوكرانية
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231114/مراسل-عسكري-القوات-الأوكرانية-تغيير-تكتيكها-القتالي-بسبب-نقض-الذخائر-1083140895.html
مراسل عسكري: القوات الأوكرانية تغير تكتيكها القتالي بسبب نقض الذخائر
مراسل عسكري: القوات الأوكرانية تغير تكتيكها القتالي بسبب نقض الذخائر
أفاد المراسل العسكري، بافيل كوكوشكين، بأن القوات الروسية تقوم بعملية هجومية بالقرب من أفدييفكا، وأن القوات الأوكرانية تغير تكتيكها القتالي بسبب نقض الذخائر. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T12:22+0000
2023-11-14T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال المراسل لراديو "سبوتنيك": "بالقرب من أفدييفكا، حيث أنا، تجري عملية هجومية. لأسباب واضحة، لا أستطيع أن أقول كل التفاصيل. القتال هناك عنيف للغاية، لكن مع ذلك، يتقدم رجالنا للأمام، متجاوزين أفدييفكا. في اليوم السابق، عبرنا مسار السكة الحديد ودخلنا قرية ستيبوفوي".وأوضح كوكوشكين أن أفدييفكا تعتبر بالنسبة لهم (للقوات الأوكرانية) نقطة خطيرة ليس فقط من الناحية العسكرية، ولكن أيضًا من الناحية الأخلاقية والنفسية. ومن هناك، يتم قصف دونيتسك وياسينوفاتايا وماكيفكا باستمرار.ووفقا له، فإن شدة القصف من الجانب الأوكراني آخذة في الانخفاض، ويُعتقد أن ذلك بسبب نقض الذخائر.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231114/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-لواء-الهجوم-79-الأوكراني-المجوقل-1083137306.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مراسل عسكري: القوات الأوكرانية تغير تكتيكها القتالي بسبب نقض الذخائر

12:22 GMT 14.11.2023 (تم التحديث: 12:27 GMT 14.11.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد المراسل العسكري، بافيل كوكوشكين، بأن القوات الروسية تقوم بعملية هجومية بالقرب من أفدييفكا، وأن القوات الأوكرانية تغير تكتيكها القتالي بسبب نقض الذخائر.
وقال المراسل لراديو "سبوتنيك": "بالقرب من أفدييفكا، حيث أنا، تجري عملية هجومية. لأسباب واضحة، لا أستطيع أن أقول كل التفاصيل. القتال هناك عنيف للغاية، لكن مع ذلك، يتقدم رجالنا للأمام، متجاوزين أفدييفكا. في اليوم السابق، عبرنا مسار السكة الحديد ودخلنا قرية ستيبوفوي".

وتابع كوكوشكين أن القوات الروسية تحاول قطع الطريق الذي يربط مجموعة أفدييفكا المعادية بأجزاء أخرى من القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح كوكوشكين أن أفدييفكا تعتبر بالنسبة لهم (للقوات الأوكرانية) نقطة خطيرة ليس فقط من الناحية العسكرية، ولكن أيضًا من الناحية الأخلاقية والنفسية. ومن هناك، يتم قصف دونيتسك وياسينوفاتايا وماكيفكا باستمرار.
بيان عملي خلال معرض جيش 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مركز قيادة لواء الهجوم "79" الأوكراني المجوقل
11:33 GMT
ووفقا له، فإن شدة القصف من الجانب الأوكراني آخذة في الانخفاض، ويُعتقد أن ذلك بسبب نقض الذخائر.
ولفت كوكوشكين إلى أن القوات الأوكرانية لا تفتقر إلى الذخيرة فحسب، بل تفتقر إلى الأفراد أيضًا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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