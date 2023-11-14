https://sputnikarabic.ae/20231114/مشاهد-لاستهداف-مدفع-غياتسينت-الروسي-لمعاقل-قوات-كييف-فيديو-1083128738.html
مشاهد لاستهداف مدفع "غياتسينت" الروسي لمعاقل قوات كييف... فيديو
مشاهد لاستهداف مدفع "غياتسينت" الروسي لمعاقل قوات كييف... فيديو
وفّر سلاح المدفعية للجيش الروسي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة عامل الهيمنة على الأرض في مواجهة قوات كييف. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T06:49+0000
2023-11-14T06:49+0000
2023-11-14T06:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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واستخدم الجيش الروسي أنظمة المدفعية المتنوعة لتنفيذ مهام مختلفة، كالتمهيد الناري تجهيزا لعمليات الاقتحام، وضرب خطوط العدو الخلفية، وتدمير تجمعات العدو البشرية والآلية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لاستهداف مدافع "غياتسينت إس" لمواقع قوات كييف على محور كوبيانسك.شاهد أيضا... صاروخ روسي موجه يدمر مصدر نيران أوكراني ويخلف انفجارا هائلا... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
مشاهد لاستهداف مدفع "غياتسينت" الروسي لمعاقل قوات كييف... فيديو
وفّر سلاح المدفعية للجيش الروسي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة عامل الهيمنة على الأرض في مواجهة قوات كييف.
واستخدم الجيش الروسي أنظمة المدفعية المتنوعة لتنفيذ مهام مختلفة، كالتمهيد الناري تجهيزا لعمليات الاقتحام، وضرب خطوط العدو الخلفية، وتدمير تجمعات العدو البشرية والآلية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لاستهداف مدافع "غياتسينت إس" لمواقع قوات كييف على محور كوبيانسك.